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5 июня, 13:30

Глава ВТБ Костин считает, что к концу 2026-го ключевая ставка ЦБ снизится до 12%

Глава ВТБ Андрей Костин. Обложка © ТАСС / ФедералПресс / Иван Кабанов

Глава ВТБ Андрей Костин. Обложка © ТАСС / ФедералПресс / Иван Кабанов

Глава ВТБ Андрей Костин допустил, что ключевая ставка Банка России к концу 2026 года может приблизиться к 12%. Такой прогноз он озвучил в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Ну видите, темпы, с которыми сегодня ЦБ снижает [ключевую ставку], если так экстраполировать до конца года, то, скорее, ближе к 12% [годовых] будет. Если не произойдет каких-то чрезвычайных в одну или в другую сторону происшествий», — сказал Костин.

Экономист раскрыл, когда ставки по ипотеке в России снизятся до 10%
Экономист раскрыл, когда ставки по ипотеке в России снизятся до 10%

Ранее Life.ru писал, что в России спрогнозировали снижение ставок по ипотеке до 16% в июне. Сейчас средневзвешенные ставки у крупных банков достигают 17–19%. Оживление массового кредитования наступает примерно с 15%.

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Полина Никифорова
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