Экономист раскрыл, когда ставки по ипотеке в России снизятся до 10%

Ипотечные ставки в России могут опуститься до 10% лишь к 2029 году. Такой прогноз «Москве 24» дал эксперт банковского сектора Андрей Бархота.

По его словам, для выхода на уровень 10–11% по жилищным кредитам ключевая ставка ЦБ должна снизиться до 7–8%, а это возможно не раньше конца 2028 года. Тогда же можно ожидать психологического подъёма спроса и «ипотечного бума».

Однако эксперт подчеркнул, что для желающих улучшить жилищные условия важен не только процент по кредиту, но и цена квадратных метров. Даже нулевая ставка не оживит рынок, если квартиры остаются недоступными по стоимости.

Сегодня главная дискуссия в отрасли вращается вокруг цены жилья. Недвижимость может подешеветь, если строители войдут в кризис: тогда упадут продажи по всем программам, и начнётся распродажа со скидками.

«Строительная отрасль сейчас испытывает трудности: замедлился рост спроса на новостройки. При этом компании не могут опускать цены, потому что в их маржу уже заложены все издержки», — указал Бархота.

Так возникает ловушка «перегретого рынка»: на квартиры нет спроса, но строительный цикл не остановить — он может лишь замедлиться. Цены не падают, а льготная ипотека уже не столь эффективна. В итоге даже снижение ставки не взбодрит спрос — ведь за 7–8 лет жильё подорожало примерно втрое, заключил он.

Ранее Life.ru рассказывал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила уменьшить первоначальный взнос по семейной ипотеке для многодетных. Спикер напомнила о логике, которую озвучивали ранее: чем больше в семье детей, тем ниже должна быть процентная ставка.