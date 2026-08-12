В Роскачестве раскрыли, какие выплаты положены сотруднику при увольнении

В последний рабочий день работодатель должен полностью рассчитаться с увольняющимся сотрудником. В сумму входит не только зарплата за отработанное время, но и компенсация за все неиспользованные дни отпуска, а также другие начисления, которые предусмотрены законом или внутренними соглашениями. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

Одна из частых недооценённых статей — доплата за работу в выходные или праздники. Если вы брали отгулы вместо двойной оплаты, но так и не использовали их до ухода, при увольнении обязаны пересчитать разницу между повышенной ставкой и уже полученной суммой и доплатить её.

Если расторжение договора оформляется по соглашению сторон, в финальный расчёт может войти и выходное пособие — но только при условии, что этот пункт прописан в самом соглашении. Без письменной договорённости на него рассчитывать не стоит.

Отдельный нюанс касается отпуска с последующим увольнением. Формально днём ухода считается последний день отдыха, однако деньги и трудовую книжку выдают перед отпуском — в последний фактически отработанный день. Это важно, чтобы не ждать расчёта несколько недель.

При задержке любой части выплат работодатель по закону обязан начислить компенсацию за каждый день просрочки. Эксперт советует заранее согласовывать дату ухода, порядок передачи дел и список выплат — тогда обе стороны завершают отношения без неожиданностей и лишних вопросов.

А ранее россиянам объяснили, как получить деньги за накопленные дни отпуска. В Госдуме отметили, что если сотрудник не использовал отпуск в течение года, он переносится на следующий. Однако не уходить в отпуск более двух лет подряд запрещено Трудовым кодексом.