Плохая работа — не повод: Когда сотрудник имеет право восстановиться после увольнения

Уволить человека за ненадлежащее исполнение обязанностей без ранее оформленных дисциплинарных взысканий нельзя. При нарушении процедуры он вправе через суд вернуть должность и получить компенсацию, рассказала юрист Рината Шайдуллина.

Поводом для разъяснения стало дело пианиста, которого незаконно отстранили после испытательного срока. Суд восстановил музыканта в оркестре и взыскал в его пользу 1,2 млн рублей за вынужденный прогул, а также 30 тысяч рублей морального вреда.

Даже во время испытания работодатель обязан письменно предупредить о расставании не менее чем за три дня. Если этот порядок не соблюдён, решение также можно оспорить.

После завершения испытательного срока одного заявления о плохой работе недостаточно.

«Работодатель обязан фиксировать неудовлетворительное поведение и налагать дисциплинарные взыскания», — пояснила Шайдуллина.

Увольнение возможно, если нарушения повторяются и человек не исправляет ситуацию, добавила она.

Для защиты своих интересов специалист советует сохранять рабочую переписку, скриншоты выполненных задач и заручиться поддержкой коллег. В случае победы в суде пострадавшему могут выплатить средний заработок за весь период отсутствия и компенсацию морального вреда, заключила эксперт в беседе с «Москвой 24».

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме предложили запретить работодателям увольнять по своей инициативе женщин с детьми младше восьми лет. Сейчас такая защита действует, пока ребёнку не исполнится три года.