Мамам продлят «трудовой щит»: В Госдуме хотят запретить увольнять женщин с детьми до 8 лет

В Госдуме предложили расширить трудовые гарантии для женщин с детьми и увеличить срок защиты от увольнения по инициативе работодателя с трёх до восьми лет. Законопроект направили на отзыв в правительство РФ. Документ оказался в распоряжении ТАСС.

Авторами инициативы выступили первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев и глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ предусматривает поправки в статью 261 Трудового кодекса РФ. Сейчас работодатель не может по собственной инициативе расторгнуть договор с женщиной, воспитывающей ребёнка младше трёх лет.

Право на такую же гарантию имеют:

— одинокие матери (и лица, заменяющие их) с детьми-инвалидами до 18 лет или детьми младше 16 лет;

— единственные кормильцы ребёнка-инвалида до 18 лет;

— родители в семьях с тремя и более детьми.

Инициатива предполагает расширить рамки защиты: возраст ребёнка, при котором нельзя увольнять родителя, повышается с 3 до 8 лет, а для многодетных семей — с 14 до 16 лет.

При этом в документе отдельно уточняется, что женщина должна не только иметь ребёнка, но и фактически заниматься его воспитанием. В пояснительной записке к инициативе говорится, что действующий трёхлетний срок во многом совпадает с периодом отпуска по уходу за ребёнком. Из-за этого, считают авторы предложения, гарантия не всегда охватывает время, когда семья сталкивается с новыми трудностями.

Депутаты указали, что наиболее сложным этапом часто становится дошкольный возраст и первые годы обучения в школе. В этот период ребёнку требуется повышенное внимание родителей из-за адаптации к детскому саду, болезней, подготовки к школе и начала учёбы. Нилов заявил, что действующие возрастные рамки не во всех случаях отражают реальные потребности российских семей.

«А эта потребность связана с тем, чтобы в тот момент, когда у ребёнка активно формируется иммунитет к болезням и происходит адаптация к большим детским коллективам, у мам была поддержка государства, правовой «иммунитет» к потенциальной дискриминации на работе и минимальный риск её потери», — подчеркнул депутат.

По словам парламентария, дополнительная защита должна снизить риск того, что женщины будут сталкиваться с проблемами на работе из-за необходимости уделять больше внимания ребёнку. Гусев отметил, что после достижения ребёнком трёх лет сложности для семьи не исчезают. Наоборот, начинается новый период, связанный с детским садом, заболеваниями, привыканием к коллективу и школьной подготовкой.

«Именно в это время ребёнку особенно нужна вовлечённость родителей, а у работодателя, к сожалению, может возникать соблазн воспринимать такую маму как «неудобного» сотрудника. Мы предлагаем закрыть эту зону риска и дать женщинам с детьми до 8 лет более надежную трудовую защиту», — заявил Гусев.