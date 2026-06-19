Новый вычет: Россиянам хотят дарить 400 тысяч рублей на свадьбу

В России предложили ввести налоговый вычет для молодожёнов на расходы на свадьбу в размере до 400 тысяч рублей. С инициативрй выступил депутат ГД РФ Алексей Нечаев (партия «Новые люди»), пояснив, что торжество часто становится серьёзной финансовой нагрузкой.

«Свадьба — это большие расходы, это большая радость, молодые радуются, у них трогательный момент, но всё это стоит очень много денег. Поэтому мы предложили сделать вычет, хотя бы в таком небольшом объёме — 400 тыс. рублей», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам парламентария, такая мера может восприниматься как «свадебный подарок от государства» и при этом стимулировать создание новых семей. Он уточнил, что при действующей ставке НДФЛ 13% максимальный возврат составит около 52 тысяч рублей. При меньших тратах сумма компенсации также будет снижаться пропорционально расходам на торжество.

Ранее Минтруд напомнил, что каждый россиянин имеет законное право взять до пяти календарных дней отпуска за свой счёт для подготовки к торжеству. Важно знать, что работодатель не может отказать в предоставлении такого отпуска.