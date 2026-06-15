«Работодатель не может отказать»: В Минтруде разъяснили порядок отпуска на свадьбу

В преддверии свадебного сезона Минтруд спешит поделиться важной информацией: каждый россиянин имеет законное право взять до пяти календарных дней отпуска за свой счет для подготовки к торжеству. Важно знать, что работодатель не может отказать в предоставлении такого отпуска.

«Чтобы спокойно подготовиться к важному дню, работник может оформить отпуск за свой счёт — до пяти календарных дней. Работодатель не может отказать», — говорится в сообщении в канале министерства на платформе «Макс».

Чтобы получить такой отпуск, нужно написать заявление. Важно знать, что дни, которые вам дадут на свадьбу, не отнимут от вашего обычного ежегодного отпуска. Даже если вы только недавно устроились на работу, вы тоже можете рассчитывать на этот отпуск. Если вы решите взять отпуск для подготовки к свадьбе во время испытательного срока, то сам испытательный срок просто продлится на то время, которое вы отсутствовали.

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