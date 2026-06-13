Приближается свадьба или выпускной? Вот способ встать на каблуки всего за неделю

Летом многие достают из шкафа туфли на каблуках, которые месяцами ждали своего часа. Впереди свадьбы, выпускные вечеринки и отпуска, а вместе с ними возникает вопрос: можно ли научиться уверенно ходить на каблуках всего за неделю? Врач-травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации Карина Семёнова рассказала Life.ru, чего реально добиться за семь дней и как сделать этот процесс безопаснее.

Хорошая новость — за неделю вполне можно научиться чувствовать себя на каблуках гораздо увереннее. Плохая — чудес не бывает. Если вы никогда не носили обувь на каблуке, то за семь дней не превратитесь в модель с подиума. Но сделать так, чтобы походка выглядела естественно, а ноги не отваливались через полчаса, вполне реально. Карина Семёнова Врач травматолог - ортопед, врач лфк Института физической реабилитации

По словам врача, начинать лучше не со шпилек высотой 10 сантиметров, а с устойчивого каблука 5–7 сантиметров. Такая обувь позволяет легче удерживать равновесие и более равномерно распределяет нагрузку на стопу.

Помогут и ежедневные тренировки дома. Даже 15–20 минут в день позволяют телу привыкнуть к новому положению центра тяжести. Полезно не просто ходить по квартире, но и тренироваться поворачивать, подниматься по лестнице, садиться и вставать.

Ещё одна распространённая ошибка новичков — слишком широкий шаг. Чем выше каблук, тем короче должна быть длина шага. Попытка двигаться так же быстро и размашисто, как в кроссовках, часто заканчивается потерей равновесия и неестественной походкой.

Кроме того, врач категорически не советует впервые надевать новую пару обуви непосредственно в день мероприятия. За несколько дней можно понять, натирают ли туфли, не скользит ли стопа внутри обуви и получится ли комфортно провести в них несколько часов.

С медицинской точки зрения каблуки увеличивают нагрузку на передний отдел стопы, плантарную фасцию, коленные суставы и поясничный отдел позвоночника. Однако при правильном выборе обуви риски можно снизить.

Семёнова советует проверить устойчивость модели ещё в магазине. Для этого достаточно поставить туфлю на ровную поверхность и слегка толкнуть её пальцем. Если обувь легко заваливается или раскачивается, провести в ней весь день будет непросто.

Также специалист рекомендует избегать сабо и мюлей на высоком каблуке. Обувь без задника требует постоянного напряжения мышц стопы и голени, поэтому для длительного ношения лучше выбирать модели с закрытой пяткой или фиксирующим ремешком.

Дополнительный комфорт могут обеспечить специальные ортопедические стельки для обуви на каблуках. Они поддерживают свод стопы и уменьшают давление на её передний отдел. Тем, кто носит каблуки регулярно, имеет смысл подобрать индивидуальные стельки вместе со специалистом.

«Не пытайтесь доказать себе, что можете провести на шпильках 12 часов подряд. Иногда самая элегантная женщина на мероприятии — это та, которая вовремя переобулась в удобную обувь», — заключила Семёнова.

Ранее Life.ru рассказывал о набирающей популярность процедуре «точка Лабутен» (stiletto botox), которая обещает облегчить ношение обуви на высоких каблуках с помощью инъекций ботулотоксина в область стопы. Однако врачи напоминают: безопаснее не искать быстрые решения, а правильно подбирать обувь и постепенно адаптировать стопы к нагрузкам.