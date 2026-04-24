От Тальони к «умной» обуви: как за 200 лет пуанты вышли за сцену и стали комфортом для всех

Вчера, 23 апреля, исполнилось 222 года со дня рождения Марии Тальони — итальянской балерины, которая в 1832 году вышла на сцену Королевской академии музыки и танца в Париже в роли Сильфиды и почти полтора часа не опускала стопу на пол. Это был не трюк и не театральный эффект. Это была новая обувь: атласные туфли с укреплённым носком и жёстким каркасом внутри, которые позволяли стоять на кончиках пальцев и двигаться так, будто тело перестало подчиняться притяжению. С того вечера прошло почти двести лет, а пуанты до сих пор остаются одним из самых узнаваемых предметов в истории костюма!

«Пуанты — это единственная обувь в истории, которая изменила не только танец, но и само представление о женском теле. До Тальони балерины выходили на сцену в туфлях на каблуках, двигались в тяжёлых платьях, подчинялись логике придворного этикета. Балет был красив, но тяжёл. Пуанты сделали возможным то, о чём хореографы мечтали десятилетиями: иллюзию невесомости. Не механическую — с тросами и блоками, как пробовали раньше, а живую, рождённую из техники и труда самой танцовщицы», — рассказывает Life.ru ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), член президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров.

Мария Тальони — итальянская балерина и французская балерина Мари Камарго. Фото © Wikipedia / Никола Ланкре

История пуантов не начинается с Тальони — она ею закрепляется. Ещё в XVIII веке, как рассказывает ректор, французская балерина Мари Камарго сняла каблуки и вышла на сцену в плоских туфлях, открыв ноге свободу движения. Хореограф Шарль Дидло ввёл в своих постановках положение на пальцах как осознанный художественный приём — его ученица, русская балерина Авдотья Истомина, танцевала именно так, и именно её Пушкин воспел в «Евгении Онегине». Но всё это были ещё не пуанты в нынешнем понимании: мягкая обувь не держала стопу, и время, которое балерина могла провести на пальцах, измерялось секундами, а не часами спектакля.

«В профессиональном смысле пуанты — это конструкторская задача, которую решали почти сто лет. Сначала танцовщицы сами набивали носки туфель тканью и бумагой, подкладывали кожу, затягивали ленты потуже. Всё это давало лишь секунды устойчивости. Жёсткий каркас, который появился у Тальони благодаря усилиям её отца Филиппо, — это был принципиальный конструктивный сдвиг. Именно он превратил пуанты из рискованного трюка в технику», — отметил Егоров.

После триумфа Тальони конструкция пуантов совершенствовалась непрерывно — каждое новое повреждение, каждый вывих и растяжение давали мастерам повод искать решение. В ход шли картон, кожаные вставки, прессованные слои ткани, пропитанные клеем. К концу XIX века появилась жёсткая платформа, распределявшая вес тела по всему носку.

Анна Павлова — русская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра. Фото © Wikipedia

В начале XX века итальянец Сальваторе Капецио открыл в Нью-Йорке мастерскую и начал шить пуанты под индивидуальные особенности стопы — среди его клиенток была Анна Павлова. В 1990-е появились первые пластиковые модели: более долговечные, не требующие сложной подготовки, хотя многие балерины до сих пор предпочитают классику — за гибкость и чувствительность, которую синтетика не даёт.

Сегодня одну пару пуантов создают тринадцать мастеров. На производство уходит около двух недель. Профессиональная балерина изнашивает от 100 до 120 пар в год — иногда по две пары за один спектакль. Получив обувь, танцовщица ещё долго дорабатывает её под себя: разминает коробочку, подрезает стельку, наносит клей для укрепления, просит пришить ленты особым образом. Пуанты — это не готовый инструмент, а заготовка, которую каждая балерина доводит до ума самостоятельно.

«Меня в пуантах восхищает именно это противоречие: снаружи — лёгкость и воздух, внутри — сложнейшая инженерия. Коробочка, стелька, каркас, слои ткани и клея. Каждый элемент работает на одну задачу: создать иллюзию невесомости ценой огромного физического усилия. Это очень точная метафора высокого искусства в целом. Зритель видит результат — балерина парит. Что за этим стоит — он не видит и не должен видеть», — сказал эксперт.

Сегодня пуанты вышли далеко за пределы сцены. В коллекциях весна-лето 2026 года балетная эстетика стала одним из ключевых направлений: «Диор», «Живанши», «Роберто Кавалли» и другие дома показали образы с пышными юбками, балетками и лентами, обвивающими щиколотку. Собственно, пуанты в уличной моде не прижились из-за слишком специфичной конструкции. Но зато их атласная фактура, розово-телесный цвет и характерные ленты стали устойчивым визуальным кодом: их цитируют в дизайне балеток, сандалий, сапог на плоском ходу.

Технологии тоже не стоят на месте: бывшая профессиональная балерина из Узбекистана Хумоюнхон Султанова разрабатывает первые в мире пуанты со встроенными датчиками движения и искусственным интеллектом — система в реальном времени анализирует технику танцовщицы, фиксирует перегрузки и формирует индивидуальные рекомендации.

«То, что пуанты сегодня обрастают датчиками и облачной аналитикой, логично: это обувь, которая всегда развивалась под давлением конкретной задачи. Сначала задача была художественной — создать иллюзию полёта. Потом инженерной — удержать балерину на пальцах как можно дольше. Теперь — медицинской и педагогической», — заключил Егоров.

Вот и получается, что более чем за 200 лет суть пуантов не изменилась. Они по-прежнему существуют ради того, чтобы человек мог двигаться точнее, красивее и безопаснее, чем позволяет ему природа. А это, как счиает наш эксперт, и есть определение хорошего костюма.