Необратимое онемение и риск тяжёлых травм: Врач назвал последствия «Точки Лабутен»

В соцсетях набирает популярность процедура под названием «точка Лабутен» или «лёгкие ножки». За рубежом её называют stiletto botox или loub job. Суть метода — инъекции ботулотоксина в мышцы стопы. Врач-терапевт Алексей Хухрев отнёсся к тренду скептически.

Специалист пояснил, что медики избегают вмешательств через подошву. Если возникнет нагноение или рубец, появится сильная боль. Стопы заживают медленно из-за плотного ороговевающего эпителия, рассказывает радио Sputnik.

Хухрев добавил, что ботокс требует точного введения. Попадание в нерв грозит необратимым онемением. Инъекция также отключает защитную функцию боли. Человек не почувствует рефлекс одёрнуть ногу при наступании на острый предмет. Это повышает риск серьёзной травмы.

Врач заключил, что при ходьбе на каблуках стопы сигнализируют об усталости или мозолях. Ботокс блокирует эти сигналы. Пациент не чувствует боли и способен повредить костно-связочный аппарат без своевременной реакции.

А ранее Life.ru рассказывал, что жительницу Уфы изуродовал косметолог, а судмедэксперты признали мёртвой. Россиянка заказала укол ботокса. Вместо этого специалист ввела полимолочную кислоту между бровями. По инциденту возбудили уголовное дело.