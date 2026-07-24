Многодетность – норма жизни: В Госдуме высказались о новом дорожном знаке для больших семей

Отдельный дорожный знак для парковочных мест многодетных семей станет небольшим, но важным шагом в развитии семейной политики. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в беседе с Life.ru.

Депутат напомнила, что Минтранс ранее поддержал рекомендацию разрешить многодетным бесплатно парковать не один, а два автомобиля. Такая мера особенно важна для родителей, которым ежедневно приходится отвозить детей в школы, детские сады, спортивные секции и творческие студии.

«Трудно представить себе, чтобы в одной семье все дети сразу были устремлены в одно местечко», — отметила парламентарий.

По её словам, соответствующие рекомендации уже направлены регионам.

Раньше мы пытались продвинуть бесплатные парковки для многодетных через федеральный закон, но нам всякий раз отвечали, что это полномочия регионов и выпадающие доходы бюджетов. Однако регионы уже это делают, и, похоже, там тоже прислушались к голосу разума. Если сейчас есть такие рекомендации на отдельный дорожный знак Минтранса, это можно только приветствовать. Это небольшой, но важный шаг в сторону поддержки наших семей. Нина Останина Депутат

Подводя итоги работы Госдумы, Останина ещё раз напомнила напутствие президента руководителям фракций о том, чтобы любое законодательное решение рассматривалось сквозь призму его влияния на семью. Такой пункт, по её мнению, должен появиться при рассмотрении инициатив в любых сферах — от транспорта и налогов до туризма.

«Многодетные семьи — это действительно наш новый стандарт. И это должно быть нормой по всей стране, это норма нашей жизни», — подчеркнула Останина.

За последние пять лет число многодетных семей в России, по её данным, выросло с 2,2 до 2,9 миллиона. Парламентарий считает, что эта динамика свидетельствует о постепенном улучшении мер поддержки родителей, решивших воспитывать троих и более детей.

Ранее Минтранс предложил россиянам выбрать дизайн нового дорожного знака для парковочных мест многодетных семей. Специальные зоны могут появиться у школ, поликлиник, детсадов и торговых центров, а голосование среди семи эскизов продлится до 14 августа.