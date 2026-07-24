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Регион
24 июля, 13:37

Многодетность – норма жизни: В Госдуме высказались о новом дорожном знаке для больших семей

Останина назвала новый знак парковки важным шагом в поддержке многодетных

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отдельный дорожный знак для парковочных мест многодетных семей станет небольшим, но важным шагом в развитии семейной политики. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в беседе с Life.ru.

Депутат напомнила, что Минтранс ранее поддержал рекомендацию разрешить многодетным бесплатно парковать не один, а два автомобиля. Такая мера особенно важна для родителей, которым ежедневно приходится отвозить детей в школы, детские сады, спортивные секции и творческие студии.

«Трудно представить себе, чтобы в одной семье все дети сразу были устремлены в одно местечко», — отметила парламентарий.

По её словам, соответствующие рекомендации уже направлены регионам.

Раньше мы пытались продвинуть бесплатные парковки для многодетных через федеральный закон, но нам всякий раз отвечали, что это полномочия регионов и выпадающие доходы бюджетов. Однако регионы уже это делают, и, похоже, там тоже прислушались к голосу разума. Если сейчас есть такие рекомендации на отдельный дорожный знак Минтранса, это можно только приветствовать. Это небольшой, но важный шаг в сторону поддержки наших семей.

Нина Останина

Депутат

Раньше мы пытались продвинуть бесплатные парковки для многодетных через федеральный закон, но нам всякий раз отвечали, что это полномочия регионов и выпадающие доходы бюджетов. Однако регионы уже это делают, и, похоже, там тоже прислушались к голосу разума. Если сейчас есть такие рекомендации на отдельный дорожный знак Минтранса, это можно только приветствовать. Это небольшой, но важный шаг в сторону поддержки наших семей.
Раньше мы пытались продвинуть бесплатные парковки для многодетных через федеральный закон, но нам всякий раз отвечали, что это полномочия регионов и выпадающие доходы бюджетов. Однако регионы уже это делают, и, похоже, там тоже прислушались к голосу разума. Если сейчас есть такие рекомендации на отдельный дорожный знак Минтранса, это можно только приветствовать. Это небольшой, но важный шаг в сторону поддержки наших семей.

Подводя итоги работы Госдумы, Останина ещё раз напомнила напутствие президента руководителям фракций о том, чтобы любое законодательное решение рассматривалось сквозь призму его влияния на семью. Такой пункт, по её мнению, должен появиться при рассмотрении инициатив в любых сферах — от транспорта и налогов до туризма.

«Многодетные семьи — это действительно наш новый стандарт. И это должно быть нормой по всей стране, это норма нашей жизни», — подчеркнула Останина.

За последние пять лет число многодетных семей в России, по её данным, выросло с 2,2 до 2,9 миллиона. Парламентарий считает, что эта динамика свидетельствует о постепенном улучшении мер поддержки родителей, решивших воспитывать троих и более детей.

Минтранс подготовит рекомендации по пересмотру скоростных ограничений на дорогах
Минтранс подготовит рекомендации по пересмотру скоростных ограничений на дорогах

Ранее Минтранс предложил россиянам выбрать дизайн нового дорожного знака для парковочных мест многодетных семей. Специальные зоны могут появиться у школ, поликлиник, детсадов и торговых центров, а голосование среди семи эскизов продлится до 14 августа.

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Владимир Озеров
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