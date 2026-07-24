Минтранс предложил россиянам выбрать дизайн знака парковки для многодетных семей

В России планируют создать отдельный дорожный знак для парковочных мест для многодетных семей. Выбрать его внешний вид гражданам предложила пресс-служба Минтранса.















Специальные зоны могут появиться возле поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других мест, куда часто приезжают родители с детьми.

На голосование вынесли семь вариантов оформления. Победивший эскиз может стать частью проекта по созданию более удобной городской среды для семей.

Россиянам предлагают оценить, какой знак будет наиболее заметным и понятным для водителей. Голосование продлится до 14 августа.

Ранее Минтранс подготовил предложения по новым правилам движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности по тротуарам, включая электровелосипеды. Документ планируют внести на рассмотрение в ближайшие несколько месяцев.