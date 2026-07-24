Минтранс предложил россиянам выбрать дизайн знака парковки для многодетных семей
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В России планируют создать отдельный дорожный знак для парковочных мест для многодетных семей. Выбрать его внешний вид гражданам предложила пресс-служба Минтранса.
Специальные зоны могут появиться возле поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других мест, куда часто приезжают родители с детьми.
На голосование вынесли семь вариантов оформления. Победивший эскиз может стать частью проекта по созданию более удобной городской среды для семей.
Россиянам предлагают оценить, какой знак будет наиболее заметным и понятным для водителей. Голосование продлится до 14 августа.
Ранее Минтранс подготовил предложения по новым правилам движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности по тротуарам, включая электровелосипеды. Документ планируют внести на рассмотрение в ближайшие несколько месяцев.
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