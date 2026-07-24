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24 июля, 10:22

Минтранс предложил россиянам выбрать дизайн знака парковки для многодетных семей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Davor Geber

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Davor Geber

В России планируют создать отдельный дорожный знак для парковочных мест для многодетных семей. Выбрать его внешний вид гражданам предложила пресс-служба Минтранса.

  • Вариации знака. Фото © Telegram / Минтранс России
    Вариации знака. Фото © Telegram / Минтранс России
  • Вариации знака. Фото © Telegram / Минтранс России
    Вариации знака. Фото © Telegram / Минтранс России
  • Вариации знака. Фото © Telegram / Минтранс России
    Вариации знака. Фото © Telegram / Минтранс России
  • Вариации знака. Фото © Telegram / Минтранс России
    Вариации знака. Фото © Telegram / Минтранс России
  • Вариации знака. Фото © Telegram / Минтранс России
    Вариации знака. Фото © Telegram / Минтранс России
  • Вариации знака. Фото © Telegram / Минтранс России
    Вариации знака. Фото © Telegram / Минтранс России
  • Вариации знака. Фото © Telegram / Минтранс России
    Вариации знака. Фото © Telegram / Минтранс России

Вариации знака. Фото © Telegram / Минтранс России

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Специальные зоны могут появиться возле поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других мест, куда часто приезжают родители с детьми.

На голосование вынесли семь вариантов оформления. Победивший эскиз может стать частью проекта по созданию более удобной городской среды для семей.

Россиянам предлагают оценить, какой знак будет наиболее заметным и понятным для водителей. Голосование продлится до 14 августа.

Минтранс подготовит рекомендации по пересмотру скоростных ограничений на дорогах
Минтранс подготовит рекомендации по пересмотру скоростных ограничений на дорогах

Ранее Минтранс подготовил предложения по новым правилам движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности по тротуарам, включая электровелосипеды. Документ планируют внести на рассмотрение в ближайшие несколько месяцев.

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Владимир Озеров
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