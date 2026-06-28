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Опубликовано 28 июня, 15:32

В Минтрансе подготовили правила для электросамокатов на тротуарах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минтранс России подготовил предложения по регулированию движения средств индивидуальной мобильности на тротуарах. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

«Предложения все готовы… Понятно, что это всегда такая дискуссия между нами, ГИБДД, общественностью. Предложения все практически готовы, я думаю, в ближайшие пару-тройку месяцев мы их внесём», — сказал Никитин журналистам в кулуарах XXIII Съезда партии «Единая Россия».

Речь идёт в том числе о велосипедах с электрическим двигателем.

Что именно Минтранс предлагает изменить для электросамокатов — права, тротуары, возрастные ограничения и мощность — Life.ru собрал в одном материале.

В Уфе хотят полностью запретить электросамокаты
В Уфе хотят полностью запретить электросамокаты

Ранее в России запустили чат-боты для жалоб на нарушения на самокатах в Max и VK. Любой гражданин может открыть бот, выбрать тип нарушения, указать время и место, а также прикрепить фото или видео.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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