В Минтрансе подготовили правила для электросамокатов на тротуарах

Минтранс России подготовил предложения по регулированию движения средств индивидуальной мобильности на тротуарах. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

«Предложения все готовы… Понятно, что это всегда такая дискуссия между нами, ГИБДД, общественностью. Предложения все практически готовы, я думаю, в ближайшие пару-тройку месяцев мы их внесём», — сказал Никитин журналистам в кулуарах XXIII Съезда партии «Единая Россия».

Речь идёт в том числе о велосипедах с электрическим двигателем.

Что именно Минтранс предлагает изменить для электросамокатов — права, тротуары, возрастные ограничения и мощность — Life.ru собрал в одном материале.

Ранее в России запустили чат-боты для жалоб на нарушения на самокатах в Max и VK. Любой гражданин может открыть бот, выбрать тип нарушения, указать время и место, а также прикрепить фото или видео.