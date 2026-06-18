Прокурор Уфы Савченко предложил полностью запретить электросамокаты в городе

Прокуратура Уфы предложила полностью запретить использование электросамокатов на территории города. Инициатива прозвучала на заседании Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Статистика ГАИ, по словам помощника прокурора башкирской столицы Антона Савченко, свидетельствует: введённых ограничений недостаточно.

«Пользователи СИМ продолжают совершать правонарушения, в том числе влекущих причинение вреда здоровью граждан. Считаем, что принятие дополнительных мер нецелесообразно. Единственным способом решения данной проблемы является полный запрет», — заявил он.

Ранее власти Лобни запретили на территории округа сервисы краткосрочной аренды электросамокатов. В документе указано, что работа операторов проката СИМ прекращается. Причина — забота о порядке и безопасности жителей. Аналогичные меры уже ввели в Люберцах, Котельниках и Раменском.