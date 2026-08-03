«Я же не мешаю?»: Названы привычки, которые делают вас самым бесячим сотрудником в офисе

Действия сотрудника не должны создавать неудобств для окружающих, ведь граница личной свободы проходит там, где начинается дискомфорт коллег. Перечень главных ошибок офисного поведения, вызывающих раздражение и подрывающих деловой настрой, озвучила в беседе с Life.ru специалист по этикету Екатерина Богачёва.

В офисе мы часто проводим очень много времени, и всем важно сохранять позитивный настрой, не раздражая окружающих своим поведением или какими-то личными особенностями. В первую очередь всегда стоит помнить, что наша свобода заканчивается там, где начинается свобода других. Это означает, что мы должны задумываться, не мешают ли наши действия коллегам. Например, слишком громкий разговор по телефону. Не везде есть отдельные переговорные комнаты, и когда человек начинает чересчур эмоционально что-то рассказывать — будь то рабочий вопрос или личный звонок — это отвлекает других от работы. Если мы так поступаем, значит, мы думаем только о себе, а не о комфорте окружающих. Екатерина Богачёва Эксперт по этикету

Отдельную порцию критики специалист адресовала любителям перекусов на рабочем месте. Разогрев еды с резким запахом на общей кухне или трапеза прямо за компьютером вызывает всеобщее раздражение. Помимо неэстетичности, привычка ставить контейнеры и стаканы с кофе рядом с техникой грозит серьёзными убытками для компании. Одно неловкое движение способно залить ноутбук, а деловой этикет напрямую подразумевает заботу о сохранности имущества. В этот же список запретов попало прослушивание любого контента без наушников. Богачёва подчеркнула, что хотя человеку необходимо переключаться в течение долгого рабочего дня, его отдых не должен становиться помехой для соседей.

«Вообще, все правила делового этикета направлены на поддержание рабочей обстановки. Например, не стоит делать коллег свидетелями своих семейных историй — для таких разговоров нужно выходить в закрытое помещение. Это же касается и поведения на корпоративах. Бывает, что случается какая-то история, которую потом обсуждают три дня. Деловой этикет гласит: всё, что было на корпоративе, там и остаётся. Даже если кто-то танцевал на столе, это не должно становиться предметом многочасовых дискуссий. На работе мы должны работать, а не обсуждать подобные ситуации. Именно поэтому такие сплетни не одобряются профессиональным сообществом», — ответила эксперт.

Особое внимание Богачёва уделила субординации в приветствиях. В деловом этикете приоритет всегда у того, кто выше по рангу, поэтому именно руководитель инициирует рукопожатие. Подчинённому не следует первому протягивать руку, за исключением случаев, когда в компании сложилась иная традиция. У начальника может быть много сотрудников, и если бы он здоровался с каждым по пути в кабинет, то потерял бы уйму времени. Эксперт отметила, что такое нарушение часто раздражает руководство, однако высказать претензию сложно, ведь внешне человек просто проявляет вежливость. Тем не менее деловая среда трактует это как нарушение субординации и фактическую кражу времени.

«Также не стоит игнорировать принятый в офисе дресс-код. Он придуман для того, чтобы сотрудники тратили меньше времени утром на подбор наряда и могли сосредоточиться на рабочих задачах. Когда эти правила нарушаются, остальные тоже начинают думать: «Почему бы и мне не нарушить?» Кроме того, это провоцирует бесконечные обсуждения того, кто в чём пришел и как выглядит, вместо выполнения обязанностей. Но здесь главное — не увлечься и не тратить своё рабочее время на такие перерывы, чтобы потом не пришлось суперсрочно навёрстывать упущенное, закрывая дедлайны», — подчеркнула специалист.

Последний пункт касался порядка на рабочем месте. HR-специалисты не случайно обращают внимание на то, царят ли на столе хаос или аккуратность. Эта характеристика напрямую связана с отношением человека к делу и его работоспособностью. В ряде компаний даже разработаны специальные требования к тому, что может и что не должно находиться на столе. Богачёва пояснила, что в классических офисах, в отличие от творческой среды, поддерживать порядок необходимо неукоснительно, поскольку это напрямую влияет на рабочий процесс.

Ранее Екатерина Богачёва объяснила, в каких случаях появление в офисе в домашних тапочках не считается нарушением приличий. По её словам, такой элемент гардероба стал привычным в сферах, где отсутствует строгий формальный дресс-код. Специалист отметила, что чаще всего тапочки практикуют сотрудники IT-компаний и других направлений с расслабленной атмосферой. По мнению Богачёвой, эта привычка свидетельствует о том, что человек чувствует себя на рабочем месте настолько комфортно, что стремится перенести это ощущение даже на выбор обуви.