Можно ли заменить отпуск деньгами? В Госдуме дали однозначный ответ

Многие россияне годами не используют часть отпуска, надеясь однажды получить за эти дни денежную компенсацию. Однако трудовое законодательство устроено иначе: просто отказаться от отдыха в пользу выплаты нельзя, а накопленные дни имеют свои правила компенсации. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Парламентарий напомнил, что отпуск — это не только право работника, но и важная гарантия сохранения здоровья. По его словам, нормы отдыха закреплены не только в российском законодательстве, но и в международных документах, которые направлены на защиту работников от переутомления, профессионального выгорания и профессиональных заболеваний.

В России минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней, тогда как международные нормы предусматривают минимум 21 день. При этом и работник, и работодатель обязаны соблюдать утвержденный график отпусков.

Отпуск — это не просто какая-то блажь или желание сотрудника пойти отдыхать. Это предусмотрено не только нашим отечественным законодательством, но и международным правом и теми конвенциями, которые Россия ратифицировала. Эти нормы созданы для того, чтобы сберечь работающего гражданина, его здоровье, не допустить профессионального выгорания и профессиональных заболеваний. Ярослав Нилов Депутат Государственной думы

Депутат подчеркнул, что если сотрудник не использовал отпуск в течение года, он переносится на следующий. Однако не уходить в отпуск более двух лет подряд запрещено Трудовым кодексом.

«Если в течение года работник не отгулял отпуск, он переносится на следующий год. Однако не уходить в отпуск более двух лет подряд запрещено — это норма Трудового кодекса. Другое дело, что есть случаи, когда правила нарушают: либо не уходят совсем, либо официально уходят, но при этом продолжают работать. К сожалению, существуют такие неформальные отношения и привычки, но они вредят здоровью», — рассказал парламентарий.

По словам Нилова, полностью компенсировать все неиспользованные дни отпуска можно только при увольнении. Закон не позволяет заменить ежегодный отпуск денежной выплатой по желанию работника. При этом компенсацию можно получить за дни отпуска, превышающие обязательные 28 календарных дней, однако только по заявлению работника и с согласия работодателя — это право работодателя, а не его обязанность.

«По Трудовому кодексу, если дни накапливаются, то они могут быть компенсированы в полном объеме в единственном случае — когда работник увольняется. То есть у нас не предусмотрен механизм, чтобы человек мог отказываться от отпуска в пользу денег. Единственный вариант получить компенсацию за все неотгулянные дни — это увольнение», — пояснил депутат.

Нилов также напомнил, что ранее обсуждались инициативы полностью заменить отпуск денежной компенсацией или обязать работодателей выплачивать деньги за все дни сверх 28. Однако такие предложения поддержки не получили. По его словам, они противоречат международным обязательствам России, вызывают возражения профсоюзов и создают дополнительную финансовую нагрузку на работодателей.

Парламентарий добавил, что отпуск можно разделить на части, однако одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней. Остальные дни работник вправе использовать по согласованию с работодателем. Кроме того, отдельные категории работников имеют право на более продолжительный отпуск — например, сотрудники, занятые на вредных и опасных производствах, работающие в районах Крайнего Севера, а также некоторые другие категории.

По словам Нилова, при планировании отдыха стоит учитывать праздничные дни. Если отпуск приходится на период без большого количества официальных праздников, использовать его зачастую выгоднее.

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