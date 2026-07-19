Не требуйте от себя многого: Как быстро восстановить рабочую продуктивность после отпуска

Возвращение к работе после отпуска далеко не всегда означает мгновенное возвращение к высокой продуктивности. Нередко сотруднику требуется несколько дней, чтобы вновь войти в привычный ритм. На скорость адаптации влияют не только личные особенности человека, но и организация рабочих процессов в компании. Об этом Life.ru рассказала руководитель отдела подбора и развития персонала компании ПРОМОМЕД Алла Загуменнова.

По её словам, первые дни после выхода из отпуска напрямую влияют на эффективность как самого сотрудника, так и всей команды.

Восстановление производительности после отдыха может занимать в среднем 3–5 дней. Продолжительность адаптации зависит от длительности отпуска, специфики и формата работы, уровня ответственности и индивидуальных особенностей сотрудника. Алла Загуменнова Руководитель отдела подбора и развития персонала компании ПРОМОМЕД

Эксперт отметила, что ожидать полной продуктивности уже в первый рабочий день зачастую нереалистично. Особенно это касается сотрудников, которые возвращаются из поездок со сменой часовых поясов, а также офисных специалистов, которым приходится заново перестраивать режим дня, привыкать к ранним подъёмам, дороге до работы и рабочей среде.

Удалённым сотрудникам адаптироваться бывает проще, поскольку контраст между отпуском и работой у них менее выражен. Однако многое зависит и от характера работы: чем больше многозадачности, ответственности и необходимости принимать решения, тем больше времени требуется для полного возвращения в рабочий ритм.

По словам Загуменновой, быстрее всего обычно восстанавливаются сотрудники производственных подразделений, выполняющие хорошо отработанные операции. Многие процессы у них доведены до автоматизма, поэтому переход от отдыха к работе происходит легче. Для офисных специалистов, совмещающих рутинные и нестандартные задачи, период адаптации, как правило, оказывается более продолжительным.

«На возвращение в рабочий ритм влияют три ключевых фактора: длительность отпуска, профиль должности и уровень ответственности. Но самое главное — психологический климат в команде», — подчеркнула Загуменнова.

Отдельное внимание эксперт уделила руководителям. По её словам, многие управленцы даже во время отпуска продолжают контролировать рабочие процессы и остаются на связи практически круглосуточно, что значительно повышает риск эмоционального выгорания.

Она считает, что компаниям важно заранее выстраивать процессы таким образом, чтобы сотрудники могли полноценно отдыхать. Для этого необходимо делегировать обязанности, назначать заместителей и формировать команды, способные работать автономно. Как отмечает эксперт, исследования показывают, что руководители, которым удаётся полностью отключиться от рабочих коммуникаций во время отпуска, после возвращения работают заметно эффективнее.

«Поддержка со стороны компании и разумное распределение нагрузки в первые дни после возвращения помогают сотрудникам быстрее адаптироваться и возвращаться к полноценной работе без лишнего стресса», — заключила Загуменнова.

Ранее Life.ru писал, что короткий отпуск не всегда приносит ожидаемое восстановление. Из-за дороги, смены режима сна и попыток успеть как можно больше за несколько дней организм иногда получает дополнительную нагрузку вместо полноценного отдыха.