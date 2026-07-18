Фактор отпуска: Уролог объяснил, почему цистит чаще всего настигает на курорте

Многие уверены, что отпуск — это время отдыха и восстановления здоровья. Однако именно в этот период многие женщины впервые сталкиваются с острым циститом. Об этом Life.ru рассказал врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Алексей Моисеенко. По словам эксперта, причина заключается не в самом путешествии, а в сочетании сразу нескольких факторов риска, которые возникают во время отдыха.

Чаще всего развитию цистита способствует переохлаждение. Купание в прохладной воде, длительное пребывание в мокром купальнике, сидение на холодном песке, камнях или у бассейна ухудшают местное кровообращение и снижают защитные свойства слизистой мочевого пузыря. На этом фоне условно-патогенные бактерии, которые в норме могут присутствовать в организме, начинают активно размножаться.

Ещё один фактор — обезвоживание. В жаркую погоду человек теряет больше жидкости с потом, а во время экскурсий, длительных прогулок или перелётов далеко не все восполняют эти потери. Если пить недостаточно воды, моча становится более концентрированной, а мочевой пузырь опорожняется реже. Это создаёт благоприятные условия для размножения бактерий.

Во время отпуска нередко меняется и привычный режим посещения туалета. Многие долго терпят во время дороги, экскурсий или прогулок, откладывая поход в туалет. Такая привычка также повышает вероятность развития инфекции мочевыводящих путей.

Определённую роль играет и изменение интимной жизни. Во время отдыха у многих возрастает сексуальная активность, а именно половой акт является одним из наиболее известных факторов риска развития так называемого посткоитального цистита. Особенно часто с этим сталкиваются женщины, которые ранее не имели подобных проблем.

Кроме того, риск повышают смена климата, стресс, недостаток сна, употребление алкоголя, избыток сладкой пищи и снижение иммунной защиты организма. Даже длительные перелёты или поездки в автомобиле с вынужденным малоподвижным положением могут косвенно способствовать развитию воспаления.

Первые симптомы цистита обычно появляются внезапно: учащённое и болезненное мочеиспускание, жжение, рези, ложные позывы в туалет, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. Иногда появляется кровь в моче, а при распространении инфекции на почки присоединяются высокая температура и боль в пояснице.

При появлении подобных симптомов не стоит заниматься самолечением, особенно бесконтрольно принимать антибиотики. Неправильно подобранная терапия может привести к хроническому течению заболевания и формированию устойчивости бактерий к препаратам. Необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

Чтобы снизить риск цистита в отпуске, достаточно соблюдать простые меры профилактики: пить достаточное количество воды, не терпеть при позывах к мочеиспусканию, менять мокрый купальник сразу после купания, не сидеть на холодных поверхностях, соблюдать интимную гигиену и по возможности опорожнять мочевой пузырь после полового контакта. Алексей Моисеенко Врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»

Сам по себе отпуск не становится причиной цистита. Однако сочетание переохлаждения, обезвоживания, изменения привычного режима и других факторов делает этот период одним из самых благоприятных для первого эпизода заболевания. Соблюдение простых правил позволяет значительно снизить вероятность развития инфекции и провести отдых без неприятных последствий.

Врачи фиксируют вспышку уретрита у россиян. Виной всему — активная интимная жизнь за пределами спальни, в частности, на пляжах и в воде. В естественных водоёмах, а также в бассейнах, море, озере или реке нельзя заниматься сексом и мочиться — особенно женщинам, поскольку у них короткая и широкая уретра. Дело в том, что в конце акта мочеиспускания возникает отрицательное давление, и содержимое водоёма вместе с солями, бактериями и другими частицами попадает в полость мочевого пузыря, то есть против тока мочи. Из-за этого повышается риск возникновения уретрита и цистита.