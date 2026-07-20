Две недели не помогут: Врач объяснил, почему отпуск должен длиться месяц

Полноценный отпуск должен продолжаться не менее четырёх недель. По словам врача-невролога Павла Хорошева, за более короткий срок организм не успевает полностью восстановиться.

Непродолжительный перерыв может привести к упадку сил, снижению иммунитета и обострению хронических заболеваний. Кроме того, возрастают нагрузка на сердце и сосуды, а также уровень тревожности.

«Короткий отпуск может спровоцировать обострение хронических болезней, упадок сил, снижение иммунитета, повысить нагрузку на сердце и сосуды, а также тревожность. Отдых четыре недели — это рациональная величина, которая необходима для того, чтобы организм полностью восстановился», — цитирует врача «Абзац».

Продолжительный отдых, по словам Хорошева, положительно влияет не только на физическое, но и на психическое состояние. Возможность надолго отвлечься от повседневных забот помогает снизить стресс и улучшить настроение.

Разделение отпуска на несколько коротких периодов такого результата не даёт. Даже если суммарно человек отдохнёт четыре недели, между перерывами ему придётся постоянно возвращаться к рабочему ритму. В итоге сотрудник не успевает забыть о текущих задачах, конфликтах, ранних подъёмах и необходимости куда-то спешить. Для полноценной перезагрузки эксперт рекомендует брать все положенные дни подряд.

Психолог ранее заявила, что для переключения с работы необходимо как минимум 14 дней. Первую неделю человек тратит на адаптацию, поэтому специалист также не советует дробить отдых на короткие периоды.