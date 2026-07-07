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7 июля, 14:39

Россиянам рассказали, как избежать мыслей о работе в отпуске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cunaplus

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cunaplus

Чтобы по-настоящему отдохнуть в отпуске и забыть о работе, нужно минимум 14 дней. Полное переключение происходит только к седьмому дню, рассказала «Москве 24» психолог Екатерина Кольцова.

По словам эксперта, проблема в смене ролей: деловому человеку сложно стать беззаботным. Первые дни уходят на адаптацию, и лишь на седьмой день приходит осознание, что без работы тоже хорошо.

Специалист не рекомендует разбивать отпуск на части — стандартные две недели даны не просто так. Полезно оставлять 1–2 дня перед выходом, чтобы плавно вернуться в рабочий ритм. Также важно заранее договориться с коллегами: беспокоить только в форс-мажоре.

Если тревога не отпускает, стоит обратиться к психологу. Постоянное напряжение опасно для здоровья и может даже привести к инсульту.

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А ранее россиянам объяснили, что работа во время отпуска подрывает здоровье и повышает риск выгорания. По словам специалиста, часто в отпуск сложно уйти людям на руководящих позициях. Ответственность давит, и они не способны переключиться.

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Дарья Нарыкова
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