Россиянам объяснили, как не дать мозгу «заржаветь» за лето

Полное отключение на всё лето кажется идеальным отдыхом, но это работает против нас. Клинический психолог Лариса Верчинова в беседе с «Чемпионатом» объяснила, почему даже в отпуске нельзя полностью расслаблять мозг.

Мозг, как и мышцы, теряет форму без нагрузки. После долгого перерыва сложнее концентрироваться и быстрее включаться в задачи. Это не лень — ослабевают нейронные связи.

Эксперт советует читать не рабочие документы, а интересные книги — художественные или нон-фикшн. Учить новое в лёгком формате: 10 минут языка или короткий онлайн-курс. Решать небольшие задачи — головоломки, стратегии, планирование маршрутов. Мозг не различает работу и игру, он просто остаётся в тонусе.

Главный принцип лета — баланс, а не жёсткий выбор между работой и отдыхом.

А ранее россиянам объяснили, почему работа в отпуске может стоить должности и нервов. По словам специалиста, по трудовому законодательству обязанности сотрудника в отпуске приостанавливаются, и беспокоить его нельзя. Отвечать на звонки люди не обязаны.