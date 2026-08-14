«Отдых не должен быть обязанностью»: Почему однообразие в отпуске утомляет

Для полноценного восстановления отдых должен сочетать разные виды активности, а не сводиться к одному сценарию. Об этом «Радио 1» рассказала практикующий психолог Елена Лосева.

По её словам, человеку необходимы периоды, когда можно ничего не делать и просто восстановить силы. Но после них полезно переключаться на активный отдых и яркие впечатления. Лосева считает, что однообразие во время отпуска может привести к эмоциональному выгоранию. Поэтому отдых стоит чередовать в зависимости от собственных потребностей.

Кому-то восстановиться помогает рыбалка, другим — спорт, прогулки или развлечения. Универсального варианта, который одинаково подошёл бы всем, по мнению специалиста, нет. При этом отдых не должен превращаться в очередную обязанность или источник стресса. Главная задача — дать организму возможность восстановиться, а не просто заполнить свободное время новыми делами.

«Здесь у каждого свои потребности, и каждый отдых понимает по-разному. Поэтому здесь важно знать про себя, что конкретно вам поможет восстановиться. Следует начинать за собой наблюдать буквально с основной школы — понимать как вам хорошо, а как плохо», — сказала Лосева.

Ранее клинический психолог объяснила, что периоды безделья необходимы нервной системе для восстановления, однако настоящий отдых нельзя подменять бесконечным скроллингом соцсетей. Она посоветовала регулярно выделять время, когда не нужно выполнять никаких задач, — можно полежать, погулять, послушать музыку или спокойно выпить кофе.