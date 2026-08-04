Почти половина страны забыла, что такое отдых

Почти половина россиян за последние пять-шесть лет не могли позволить себе полноценный отдых для восстановления сил. Данные опроса опубликовал на своём сайте Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Согласно исследованию, 46% респондентов признались, что систематически отдыхать и поправлять здоровье им не удаётся. Ещё 30% делают это нерегулярно, а стабильно выделяют время на восстановление лишь 22% опрошенных. При этом большинство старается следить за своим питанием: такой ответ дали 66% участников. Около 16% едят что хотят, не испытывая проблем со здоровьем, а 17% сообщили об отсутствии возможности уделять внимание качеству пищи.

Физическую активность, хотя бы эпизодическую, поддерживают порядка 80% респондентов. Регулярные тренировки практикуют 29%, ещё столько же занимаются время от времени, а 20% делают это крайне редко. Среди спортивных граждан больше половины, 53%, тренируются дома. Треть опрошенных самостоятельно выбираются на стадионы, спортплощадки, в бассейны или тренажёрные залы. Фитнес-клубам отдают предпочтение 12%, а три процента посещают секции.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 27 июня 2026 года, в нём участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что доля россиян с тревожным эмоциональным фоном в июле снизилась до 23%. При этом самой беспокойной группой оказалась молодёжь: лишь 30% её представителей настроены позитивно, что на 14 процентных пунктов меньше, чем в апреле. Среди поколения «застоя» оптимизм сохраняют 37% опрошенных, и этот показатель почти не изменился. Эмоциональное состояние также коррелирует с источниками информации: среди активных интернет-пользователей тревогу испытывают 32%, тогда как телезрители чаще демонстрируют жизнерадостный настрой — таких 40%.