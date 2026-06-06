ВЦИОМ подсчитал долю жизнерадостных россиян

Среди россиян преобладает жизнерадостное настроение, хотя специалисты фиксируют рост тревожности, рассказал на полях ПМЭФ генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. По его словам, 35% россиян (самая крупная группа) относятся к жизнерадостным, ещё 25% находятся в тревожном состоянии, 22% — в сдержанном, а 18% — в возбуждённом.

Разницу между долей жизнерадостных и тревожных людей специалисты рассчитывают как индекс эмоциональной оценки. Сейчас этот показатель держится на отметке плюс 11 пунктов, ровно как в январе 2026 года То есть несмотря на небольшой рост тревожности, общественное самочувствие в стране резко не изменилось.

«Если смотреть в целом, то жизнерадостное состояние сегодня доминирует, и это важный сигнал: общество сохраняет внутреннюю устойчивость», — отметил эксперт в интервью «Ленте.ру».

К слову, самым тревожным поколением в России оказались миллениалы. Согласно опросу ВЦИОМ, 40% россиян живут в постоянном стрессе, а с 2022 года этот показатель вырос почти в полтора раза, причём больше всего страдают именно люди среднего возраста.