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30 июля, 10:54

Россияне стали меньше тревожиться, показал опрос

ВЦИОМ: Доля тревожных жителей РФ сократилась до 23%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Доля россиян с тревожным эмоциональным фоном в июле снизилась до 23%. Об этом сообщила пресс-служба аналитического центра ВЦИОМ.

Наиболее беспокойной группой оказалась молодёжь. Позитивно настроены 30% её представителей — на 14 процентных пунктов меньше, чем в апреле. Среди поколения «застоя» оптимизм сохраняют 37% опрошенных, показатель почти не изменился.

Эмоциональное состояние связано и с источниками информации. Среди активных интернет-пользователей тревогу испытывают 32%. Телезрители чаще демонстрируют жизнерадостный настрой — таких 40%. У тех, кто совмещает телевидение и Сеть, доля оптимистов составляет 37%.

В крупных городах беспокойство выражено сильнее. В Москве и Санкт-Петербурге тревожными себя назвали 30% жителей — это максимальный результат среди всех типов населённых пунктов. В сельской местности показатель заметно ниже — 19%.

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Ранее глава Сбера Герман Греф заявил, что с тревожностью нужно бороться, сосредоточившись на настоящем и не пытаясь слишком подробно прогнозировать будущее. По его словам, люди с аналитическим складом ума постоянно продумывают возможные сценарии, что усиливает стресс.

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Владимир Озеров
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