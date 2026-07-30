Россияне стали меньше тревожиться, показал опрос

Доля россиян с тревожным эмоциональным фоном в июле снизилась до 23%. Об этом сообщила пресс-служба аналитического центра ВЦИОМ.

Наиболее беспокойной группой оказалась молодёжь. Позитивно настроены 30% её представителей — на 14 процентных пунктов меньше, чем в апреле. Среди поколения «застоя» оптимизм сохраняют 37% опрошенных, показатель почти не изменился.

Эмоциональное состояние связано и с источниками информации. Среди активных интернет-пользователей тревогу испытывают 32%. Телезрители чаще демонстрируют жизнерадостный настрой — таких 40%. У тех, кто совмещает телевидение и Сеть, доля оптимистов составляет 37%.

В крупных городах беспокойство выражено сильнее. В Москве и Санкт-Петербурге тревожными себя назвали 30% жителей — это максимальный результат среди всех типов населённых пунктов. В сельской местности показатель заметно ниже — 19%.

Ранее глава Сбера Герман Греф заявил, что с тревожностью нужно бороться, сосредоточившись на настоящем и не пытаясь слишком подробно прогнозировать будущее. По его словам, люди с аналитическим складом ума постоянно продумывают возможные сценарии, что усиливает стресс.