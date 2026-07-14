Россияне рассказали, с какой зарплаты открывается дверь в богатство

Россияне считают человека богатым при ежемесячном доходе примерно от 393 тысяч рублей. Таковы средние результаты, согласно последнему опросу ВЦИОМ.

Лишь 4% россиян заявили, что уже считают себя богатыми. Ещё 21% надеются добиться финансового успеха в будущем, причём больше всего оптимистов оказалось среди представителей цифрового поколения — в свои силы верят 60% опрошенных. При этом 30% граждан не рассчитывают когда-либо разбогатеть, а 40% признались, что такой цели у них никогда не было.

В среднем порог богатства россияне оценивают в 393 330 рублей в месяц — это примерно четыре средние зарплаты. В Москве и Санкт-Петербурге необходимый доход выше и достигает 547 113 рублей, тогда как в сельской местности состоятельным считают человека с заработком от 294 554 рублей.

При этом стремление накопить крупное состояние разделяют далеко не все. Аналитики отмечают, что, как и два десятилетия назад, большинство граждан не мечтают о миллионах.

Однако не стоит отчаиваться, если вы зарабатываете меньше 393 000 рублей в месяц, ведь вы всё ещё можете преумножить своё состояние благодаря финансовой грамотности. Ранее Life.ru рассказывал, как начать правильно копить деньги, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты.