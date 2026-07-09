Россиянам объяснили, как начать копить, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты

Для успешного накопления средств важны простота, надёжность и готовность сделать первый шаг. Об этом рассказал «Ленте.ру» экономист Александр Абрамов.

По его словам, сначала нужно сформировать внутреннюю установку о необходимости организации финансовой подушки безопасности. Лучше начать со страхового резерва, разделяя возможности. На первых порах стоит использовать простые стратегии — например, банковские депозиты.

Когда уверенность в инвестициях возрастёт, можно переходить к государственным облигациям, фондам денежного рынка или бумагам надёжных эмитентов.

«Инвестировать в облигации можно через паевые фонды больших компаний, у которых есть низкая комиссия — не больше 0,7 процента от стоимости активов за управление», — объяснил он.

Однако и отдохнуть во время процессе накопления денег вам наверняка захочется, но ведь за это тоже надо платить. Ранее финансовый эксперт рассказала Life.ru, как откладывать деньги на отпуск, не ужимаясь и живя при этом в своё удовольствие.