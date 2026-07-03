Риелтор объяснил, почему россияне бросились брать кредиты на жильё

Рост числа выданных ипотечных кредитов объясняется не только снижением ключевой ставки, но и дополнительными факторами. Об этом заявил риелтор Олег Бендриков в беседе с «Ридусом».

По его словам, повышенный интерес к новостройкам подогревали слухи об ужесточении условий по семейной ипотеке с 1 июля. Позже срок перенесли на 1 октября, но ажиотаж уже сказался на статистике. При этом стоимость квадратного метра в новостройках серьёзно выросла, что подтолкнуло многих граждан к приобретению вторичного жилья.

Эксперт отметил, что дать точный прогноз о продолжении тренда сложно — слишком много факторов влияют на рынок. Если текущие условия сохранятся, можно ожидать лишь умеренного роста.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что семейная ипотека сохранит действующие условия после 1 июля. По его словам, правительство совместно с заинтересованными ведомствами изучает различные подходы, стремясь сделать поддержку более целенаправленной и способствовать улучшению демографической ситуации.