Семейная ипотека с 1 июля останется без изменений
Хуснуллин: Семейная ипотека сохранит действующие условия после 1 июля
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Вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил, что с 1 июля в России не произойдёт изменений в условиях программы семейной ипотеки. Он пояснил, что, несмотря на продолжающуюся работу по пересмотру правил по поручению президента и многочисленные дискуссии, текущие условия останутся в силе.
«По поручению президента мы продолжаем работать над обновлением правил программы. Было много обсуждений, но могу сказать, что с 1 июля ничего не изменится, пока условия остаются прежними», — написал он в соцсетях.
Хуснуллин также отметил, что правительство совместно с заинтересованными ведомствами изучает различные подходы, стремясь сделать поддержку более целенаправленной и способствовать улучшению демографической ситуации.
Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предложил ввести ипотеку под 0% для неполных семей и семей с одним работающим родителем, назвав это не благотворительностью, а необходимостью. По его словам, за два года жильё подорожало на 30-40%, а рыночные ставки превысили 20%. Даже семейная ипотека под 6% стала неподъёмной для одиноких родителей. Он предлагает выделить такие домохозяйства в отдельную категорию и давать нулевую ставку при доходе на человека не выше 1,5 прожиточного минимума и наличии хотя бы одного несовершеннолетнего ребёнка.
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