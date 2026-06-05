«Это не благотворительность»: В Госдуме предложили ввести ипотеку под 0% для некоторых семей

Депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш в комментарии Life.ru на ПМЭФ предложил ввести ипотеку под 0% для неполных семей и тех, где работает только один родитель. По его словам, жильё остаётся главным экономическим вопросом для миллионов россиян. За два года квартиры подорожали на 30-40%, а рыночные ставки по кредитам превысили 20% годовых.

Пора вводить нулевую ставку или полное списание долга для самых уязвимых категорий. Семья с одним работающим родителем (или единственный родитель – одиночка) сегодня находится в заведомо проигрышной позиции. Банк при оценке платёжеспособности смотрит на одного человека. Даже если этот человек зарабатывает 80–100 тысяч рублей, этого недостаточно, чтобы банк одобрил ипотеку на сумму 5–6 миллионов рублей при действующих ставках. А если доход ниже 70 тысяч — заявку даже не рассматривают. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Панеш считает, что даже семейная ипотека под 6% для многих стала неподъёмной. Особенно тяжело одиноким матерям, отцам, вдовам и вдовцам с детьми, которым приходится содержать дом на один доход. Депутат предлагает выделить такие домохозяйства в отдельную категорию. Ставку 0% он предлагает давать при двух условиях: доход на человека не выше 1,5 прожиточного минимума и наличие хотя бы одного несовершеннолетнего ребёнка.

Ещё одна инициатива касается многодетных семей с единственным кормильцем. При рождении третьего ребёнка государство, по мнению Панеша, должно полностью закрывать остаток ипотечного долга.

«У полной семьи два источника дохода, у неполной — один. Платить по ипотеке одному, при этом содержать ребёнка, — это экономически нереально. <...> Это не благотворительность. Это государственная инвестиция в то, чтобы ребёнок рос не в съёмной комнате, а в собственной квартире», — подчеркнул Панеш.

Также парламентарий предложил изменить банковский скоринг. По его словам, при оценке заёмщика нужно учитывать не только справку о доходах, но и реальные обстоятельства, включая дополнительный заработок и нагрузку на родителя.

Кроме того, Панеш выступил за расширение программы жилищных сертификатов для семей с одним кормильцем и низким доходом. Он подчеркнул, что инвестиции в жильё для таких людей — это вклад в будущее страны, детей и человеческий капитал.

«Человеческий капитал начинается с жилья. Ребёнок, который растёт в тесной коммуналке или годами переезжает по съёмным квартирам, не может нормально учиться, развиваться, чувствовать себя уверенно. А мать-одиночка, которая работает на двух работах и не видит просвета, потому что ипотека ей не светит, — это потерянный человеческий потенциал», — подчеркнул Панеш.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за уменьшение первоначального взноса по ипотеке для многодетных семей. Она напомнила о ранее озвученном принципе: чем больше детей, тем ниже ставка. Также Матвиенко выразила надежду, что правительство воплотит этот подход в жизнь в ходе доработки механизма господдержки.