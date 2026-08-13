Ацтеки живы: 505 лет назад их город сожгли дотла, а сегодня они мечтают забрать Техас Оглавление Город, поразивший конкистадоров 93 дня осады и гибель цивилизации Как Теночтитлан стал Мехико Мечта о возвращении Ацтлана 505 лет назад, 13 августа 1521 года, под ударами испанских конкистадоров пал Теночтитлан – столица империи ацтеков. Но в политической и культурной памяти Мексики крупнейший индейский город жив. Подробнее – в материале Life.ru 13 августа, 06:01 505 лет падению Теночтитлана: почему город ещё жив в памяти Мексики. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

505 лет назад конкистадоры и их индейские союзники разрушили Теночтитлан, а его жителей подвергли жестокому геноциду. Но история на этом не закончилась: на его руинах вырос Мехико – один из крупнейших мегаполисов современности. И сегодня, спустя пять столетий, память о падении великой цивилизации питает идеи возрождения и возвращения утраченных земель.

Город, поразивший конкистадоров

Основанный в 1325 году на острове посреди озера Тескоко, Теночтитлан стал одним из чудес древнего мира. К началу XVI века в городе проживало от 200 до 350 тысяч человек, что делало его крупнейшим городом планеты. Для сравнения, в Лондоне того времени жило лишь 50 тысяч человек, а в Париже – около 150 тысяч. Город был разделён каналами на четыре района, соединённых дамбами с материком, а система акведуков доставляла пресную воду с континентальных источников.

«Столица Империи Ацтеков, великий город древности Теночтитлан, был основан в середине XIV века. В период своего расцвета он являлся самым населённым городом человечества того периода, это был настоящий мегаполис с огромными храмами, сильной экономикой и поражающей воображение архитектурой», – отметил Генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имена Уго Чавеса Егор Лидовской.

Город удивил испанцев своей организованностью. В центре возвышались 30-метровые храмы-пирамиды, посвящённые богам Уицилопочтли и Тлалоку. Город пересекали каналы, по которым передвигались на лодках, а искусственные поля-чинампы позволяли снимать урожай до семи раз в год. Местный рынок, расположенный в пригороде Тлателолько, вмещал до 100 тысяч человек – испанские хронисты сравнивали его с рынками Константинополя и Рима. Кортес писал королю Карлу V: «Эти города и рынки подобны тем, что я видел в Испании и Италии, но превосходят их порядком и красотой».

93 дня осады и гибель цивилизации

Техника и враждебные кланы: как Кортес победил ацтеков. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В мае 1521 года Эрнан Кортес начал осаду Теночтитлана. Испанские бригантины уничтожили флотилию индейских каноэ, а многодневная осада лишила город питьевой воды и продовольствия. Решающую роль сыграли не только испанские технологии (аркебузы, артиллерия и стальные мечи), но и армии индейских племён, враждебных ацтекам. Тлашкаланцы, тлакопане и другие народы видели в европейцах освободителей и с готовностью присоединились к осаде. По разным оценкам, на стороне Кортеса сражалось от 100 до 200 тысяч индейских воинов.

13 августа 1521 года испанцы ворвались в город. По разным данным, погибли десятки тысяч защитников и до 100 тысяч мирных жителей. Правитель ацтеков Куаутемок попал в плен при попытке к бегству на каноэ, и империя ацтеков перестала существовать.

Кортес лично допрашивал пленённого императора, пытаясь выведать местонахождение сокровищ, но Куаутемок молчал. Спустя четыре года испанцы казнили его, обвинив в заговоре. Историки до сих пор спорят, был ли это действительный бунт или повод избавиться от неудобного свидетеля.

«В 1521 году Теночтитлан был захвачен конкистадорами при поддержке враждебных ацтекам индейских кланов: город был значительно разрушен, а коренное население было подвергнуто жестокому геноциду», – объяснил Лидовской.

После падения города испанцы приступили к систематическому уничтожению культурного наследия ацтеков. Испанцы сожгли и переплавили всё, что не смогли увезти в Европу, – рукописи, статуи, храмовые реликвии. Испанские миссионеры, в первую очередь францисканец Бернардино де Сааагун, пытались сохранить память о цивилизации, записывая свидетельства выживших индейцев, но это не остановило физическое уничтожение народа. От завезённых европейских болезней – оспы, кори и тифа – вымерло до 90% коренного населения Мексики в течение нескольких десятилетий.

Как Теночтитлан стал Мехико

Разрушенный город не исчез с карты – Кортес лично руководил восстановлением Теночтитлана, и на его руинах вырос колониальный город Мехико – столица вице-королевства Новая Испания. Испанцы использовали фундаменты ацтекских храмов для строительства своих церквей и соборов. Кафедральный собор Мехико сегодня стоит на том же месте, где когда-то находился главный храм Темпло Майор. Камни разрушенного города пошли на строительство административных зданий и жилых кварталов для испанских колонистов. Озеро постепенно осушали, и сегодня от него остались лишь каналы в районе Сочимилько.

«Город не исчез из истории, а с новым именем Мехико продолжает жить, на сегодняшний момент продолжая оставаться одним из крупнейших мегаполисов человечества», – отметил собеседник Life.ru.

Сегодня на месте бывшего Тлателолько – рынка и пригорода Теночтитлана – находится площадь Трес-Культурас («Трёх культур»), где символически соседствуют руины ацтекской пирамиды, колониальная церковь XVII века и современное здание Министерства иностранных дел Мексики. Этот архитектурный ансамбль олицетворяет три исторических слоя – доколумбовый, испанский и независимый.

Западные историки часто разделяют Теночтитлан и Мехико, но для мексиканцев, как отметил эксперт, эта грань условна. Столица современной Мексики – это продолжающаяся история Теночтитлана, единственного города древности в Латинской Америке, сохранившего своё величие до наших дней. Археологические раскопки в центре Мехико регулярно приносят новые находки: в 2017 году под одной из городских улиц был обнаружен храм бога дождя Тлалока, а в 2020 – жертвенный алтарь с останками 114 человек.

Мечта о возвращении Ацтлана

Теночтитлан: что стало со столицей империи ацтеков. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Память о прошлом сегодня обретает политическое измерение. В Мексике популярна идея «Реконкисты» – возвращения территорий, которые США захватили в XIX веке: Техаса, Калифорнии, Аризоны, Нью-Мексико, Невады, Юты, Колорадо.

Среди латиноамериканцев распространена концепция «Ацтлан» – прародины ацтеков, которая должна объединить земли на юго-западе современных США. Стены латиноамериканских кварталов украшают надписи «Ацтлан – сердце и душа моей расы». Опросы показывают, что большинство мексиканцев считают: юго-запад США должен принадлежать Мексике.

«Мексиканцы, которые по крови и по духу являются прямым продолжением ацтеков, верят, что однажды Великий Ацтлан объединит все земли их народа, включая оккупированные сегодня США территории Мексики, и великий Теночтитлан вновь станет столицей не только современного государства Мексика, но и всех ацтекских земель, вернувшихся домой», – заключил Лидовской.

Таким образом, падение Теночтитлана 13 августа 1521 года – это не просто историческая дата. Это наглядный пример того, как народ способен пережить катастрофу и пронести через века веру в своё возвращение. Мечты о возвращении утраченных территорий сегодня формируют политическую повестку целого континента. Пять столетий назад империя пала, но идея Ацтлана не умерла.