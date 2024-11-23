Отвлечь и вырезать сердце: Учёные узнали, зачем ацтеки использовали жуткие свистки

Специалисты, занимающиеся изучением культуры цивилизации ацтеков, вывели новое предположение о том, зачем древний народ использовал знаменитые «свистки смерти». Для этого исследователям пришлось пойти на рискованный эксперимент.

Впервые знаменитые «свистки смерти» были обнаружены в 90-х во время раскопок в долине неподалёку от Мехико, где когда-то был воздвигнут город Тлателолько. Артефакт нашли при останках юноши, предположительно, умершего в ходе ритуального жертвоприношения. Свисток был зажат у него в руке. Он был сделан из глины и по форме напоминал человеческий череп. Долгое время назначение находки оставалось в тайне, пока учёные не решили подуть в свисток. Тогда раздался страшный звук, похожий на душераздирающий крик человека.

Ученые из Цюрихского университета решили узнать, как человеческий мозг реагирует на звуки, издаваемые такими предметами. При изучении артефакта они выяснили, что конструкция повторяет строение гортани. Затем звук был записан на диктофон и воспроизведен перед группой из десятка добровольцев. Большинство после прослушивания отметило, что они почувствовали нечто «необычное, неприятное и пугающее».

«Страх, испытанный добровольцами, был настолько сильным, что заставлял забывать о насущных делах и немедленно переключать все внимание на источник опасности», — говорится в отчёте исследования, опубликованного в журнале Nature.

Ранее считалось, что свисток использовался для устрашения врагов и недоброжелателей. Однако эксперимент показал, что тот действует одинаково как на чужих, так и на своих. Тогда же появилась новая версия объяснения — свистки могли использовать во время ритуального убийства — для отпугивания злых духов и чтобы отвлечь жертву перед тем, как убить её и вырезать сердце.