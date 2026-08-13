Терракотовая армия едет в Москву: когда откроется выставка 2026 года и чем знамениты воины Цинь Шихуанди

Осенью 2026 года москвичам не придётся лететь в Сиань, чтобы увидеть одно из самых знаменитых археологических открытий XX века. В Государственный исторический музей привезут подлинные полноразмерные фигуры Терракотовой армии императора Цинь Шихуанди. Открытие масштабной российско-китайской выставки запланировано на октябрь.

И это принципиальный момент: речь идёт не о выставке-реконструкции с копиями терракотовых воинов, которую прежде можно было увидеть на ВДНХ. В новом проекте ГИМ покажет оригинальные древние артефакты из Китая. Рассказываем, что уже известно о выставке Терракотовой армии в Москве в 2026 году, когда появятся билеты и почему тысячи глиняных солдат больше двух тысячелетий охраняют могилу первого китайского императора.

Когда Терракотовую армию привезут в Москву в 2026 году

Выставку Терракотовой армии планируют открыть в Москве в октябре 2026 года. Она станет одним из главных международных проектов Государственного исторического музея в этом году. В выставочном плане самого ГИМ заявлено более 240 экспонатов.

Весной подготовка перешла уже к практической стадии. В мае глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин сообщил, что список экспонатов определён и ведётся подготовка экспозиции. В более позднем официальном анонсе проект фигурировал под названием «Терракотовые воины. Хранители вечности», тогда как ранее использовались названия «Терракотовые воины: наследие первого императора» и «Терракотовая армия первого императора Китая».

Терракотовая армия в Москве — 2026: главное

Терракотовая армия в Москве в 2026 году: что известно о выставке. Инфографика: Life.ru / создано с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда начнут продавать билеты на выставку Терракотовой армии в Москве

По состоянию на 13 августа 2026 года точная дата открытия и стоимость билетов на выставку ещё не опубликованы в доступной официальной афише Исторического музея. Пока ГИМ указывает месяц открытия — октябрь 2026 года. Поэтому предложения купить билет именно на новую выставку подлинных экспонатов стоит проверять особенно внимательно.

В поиске до сих пор встречаются страницы другой московской экспозиции — «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая». Это выставка-реконструкция, проходившая на ВДНХ и состоявшая из воссозданных статуй и реплик. С готовящейся выставкой Государственного исторического музея её путать не следует.

Что покажут на выставке Терракотовой армии в Москве

Главные экспонаты — настоящие полноразмерные терракотовые воины из погребального комплекса Цинь Шихуанди. Московские власти отдельно подчёркивали подлинность фигур. Кроме них из Китая планируют доставить оружие, древние украшения и предметы быта эпох Цинь и Хань.

Терракотовые воины первого китайского императора" в музее изобразительных искусств в Будапеште. Фото © EPA/ZOLTAN BALOGH HUNGARY OUT

Всего Государственный исторический музей заявлял более 240 предметов. По замыслу организаторов выставка должна показать не только знаменитых солдат, но и объяснить устройство гигантского погребального комплекса, представить культуру времени первого императора и рассказать, зачем вообще была создана его подземная армия.

Для Москвы это не первая встреча с древнекитайской коллекцией: часть связанных с Терракотовой армией экспонатов показывали в Историческом музее в 2008 году. Но нынешний проект заявлен гораздо масштабнее.

Что такое Терракотовая армия

Терракотовая армия — это огромный комплекс глиняных воинов, лошадей и колесниц, созданный более 2200 лет назад возле мавзолея Цинь Шихуанди — правителя, который в 221 году до нашей эры объединил разрозненные царства и стал первым императором объединённого Китая.

Армия была частью грандиозного подземного мира, предназначенного для правителя после смерти. Воины выстроены в боевые порядки и должны были продолжать охранять своего императора в загробном царстве.

Масштаб поражает даже сегодня. Археологический комплекс мавзолея занимает огромную территорию, а ЮНЕСКО описывает около 200 связанных с захоронением ям и более 600 археологических объектов на территории свыше 56 квадратных километров. Сам мавзолей первого императора и Терракотовая армия с 1987 года входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сколько воинов в Терракотовой армии

Обычно говорят примерно о восьми тысячах терракотовых воинов и лошадей. Китайские источники также сообщают о десятках тысяч предметов настоящего оружия, найденных в трёх основных ямах общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. При этом раскопана лишь часть гигантского погребального комплекса.

Самая большая — яма № 1. Она представляет собой огромный строй пехоты: параллельные коридоры заполнены фигурами солдат, которые были расставлены в военном порядке. Исследователи считают, что вся композиция изображала армию, призванную защищать подземный дворец императора.

И археологи продолжают работать здесь спустя полвека после открытия комплекса.

Выставка «Терракотовая армия» в Гамбурге. Фото © Jonas Walzberg/dpa

Правда ли, что все терракотовые воины разные

Если посмотреть на строй солдат, кажется, что перед нами тысячи портретов конкретных людей. У фигур отличаются лица, причёски, головные уборы, доспехи, позы и детали одежды.

Но популярное утверждение, будто каждый воин был индивидуальным портретом настоящего солдата, слишком упрощает историю.

Исследователи полагают, что древние мастера использовали своего рода серийное производство: отдельные элементы фигур могли изготавливаться по шаблонам, а затем комбинироваться и дорабатываться вручную. Благодаря этому из ограниченного набора деталей получалось огромное количество визуально отличающихся друг от друга воинов.

Для III века до нашей эры это была поразительно эффективная технология массового производства.

Как нашли Терракотовую армию

Одно из крупнейших археологических открытий XX века произошло практически случайно.

Весной 1974 года жители района Линьтун неподалёку от Сианя копали колодец и наткнулись на фрагменты древних глиняных фигур. После этого на место прибыли археологи — и постепенно выяснилось, что под землёй находится не одиночная статуя, а огромная армия.

Главные ямы с воинами находятся примерно в полутора километрах от самого погребального кургана Цинь Шихуанди. Так что привычное выражение «воины в гробнице императора» не совсем точно: армия располагается в отдельных подземных сооружениях огромного некрополя.

Почему Терракотовая армия сейчас серая, хотя раньше была цветной

Сегодня большинство воинов имеют знакомый серо-коричневый цвет обожжённой глины. Но две тысячи лет назад подземная армия выглядела совершенно иначе.

Фигуры были ярко раскрашены. Археологи обнаруживали на них розовые, красные, белые, зелёные, фиолетовые и другие пигменты. Проблема возникла уже после раскопок: древнее покрытие чрезвычайно чувствительно к изменению влажности и контакту с воздухом, поэтому краска могла быстро отслаиваться и исчезать.

Именно поэтому современные раскопки идут гораздо осторожнее, чем первые работы 1970–1980-х годов. Иногда археологам важнее оставить объект под землёй, чем немедленно показать миру находку, которую современные технологии пока не позволяют гарантированно сохранить.

Почему до сих пор не вскрыли гробницу Цинь Шихуанди

Самая интригующая часть некрополя остаётся закрытой: центральную погребальную камеру первого императора Китая археологи до сих пор не вскрыли.

Древний историк Сыма Цянь описывал подземный дворец с сокровищами, ловушками и реками из ртути, изображавшими водные пути империи. Насколько буквально следует понимать его рассказ, учёные спорят, однако исследования действительно обнаруживали аномальные концентрации ртути в районе погребального кургана.

Но главная проблема даже не в возможных ловушках. Раскопки могут необратимо уничтожить то, что сохранялось в стабильной подземной среде больше двух тысяч лет. История с исчезавшей на воздухе краской терракотовых воинов хорошо показывает цену ошибки.

Поэтому археологи пока предпочитают исследовать мавзолей неразрушающими методами, оставляя саму усыпальницу закрытой.

Музей «Терракотовой армии» в китайском Сиане. Фото © EPA/ALEKSANDAR PLAVEVSKI

Зачем Цинь Шихуанди понадобилась целая глиняная армия

Цинь Шихуанди стал первым правителем, которому удалось политически объединить Китай. Его представление о загробной жизни соответствовало земному масштабу власти: после смерти император должен был сохранить двор, слуг, чиновников, развлечения и войско.

Поэтому возле его мавзолея находят не только солдат. Археологи обнаруживали фигуры лошадей, чиновников, музыкантов и акробатов, колесницы, оружие и множество других предметов. По сути, строители пытались создать под землёй модель императорского мира.

ЮНЕСКО называет погребальный комплекс выдающимся свидетельством организации китайского общества времён династии Цинь и одним из крупнейших археологических ансамблей такого рода.

Сколько лет Терракотовой армии

Терракотовой армии уже более 2200 лет.

Работы над мавзолеем начались ещё тогда, когда будущий первый император был подростком, а завершались примерно к его смерти в 210 году до нашей эры. По древним свидетельствам, строительство гигантского комплекса потребовало труда сотен тысяч людей.

А затем подземное войско исчезло из человеческой истории более чем на два тысячелетия — до случайной находки китайских крестьян в 1974 году.

Терракотовая армия в Москве в 2026 году: стоит ли идти

Новая выставка ГИМ принципиально отличается от многочисленных реконструкций Терракотовой армии: Москва ждёт подлинные археологические предметы из Китая, включая полноразмерные фигуры воинов. В сочетании с более чем 240 заявленными экспонатами это делает проект одним из наиболее заметных музейных событий осени 2026 года.

Пока главный вопрос — точная дата открытия и стоимость билетов. Их организаторы должны объявить ближе к запуску выставки.

Частые вопросы о Терракотовой армии

Где находится настоящая Терракотовая армия?

Возле мавзолея первого китайского императора Цинь Шихуанди неподалёку от города Сиань в китайской провинции Шэньси.

Когда Терракотовая армия будет в Москве?

Открытие выставки Государственного исторического музея запланировано на октябрь 2026 года.

Настоящие ли терракотовые воины приедут в Москву?

Да. В официальных московских анонсах прямо говорится о подлинных полноразмерных фигурах из погребального комплекса Цинь Шихуанди.

Сколько экспонатов привезут?

Государственный исторический музей заявлял более 240 экспонатов.

Сколько всего солдат в Терракотовой армии?

Археологи оценивают первоначальное войско примерно в восемь тысяч фигур воинов и лошадей. Раскопки комплекса продолжаются.

Почему терракотовые воины не одинаковые?

Фигуры собирали из различных элементов и затем индивидуально дорабатывали. Различаются лица, причёски, одежда, ранг и детали экипировки. При этом учёные не считают доказанным, что скульптуры являются портретами конкретных реальных солдат.

Почему гробницу императора не открывают?

Археологи опасаются необратимого разрушения древних материалов после изменения микроклимата. Дополнительный интерес вызывают сообщения древних источников о ртути внутри гробницы и повышенные концентрации этого металла в районе кургана.