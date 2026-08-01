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1 августа, 09:29

В Историческом музее рассказали о состоянии храма Василия Блаженного после пожара

Убранство и святыни храма Василия Блаженного не пострадали при ночном пожаре

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Храм Василия Блаженного после ночного возгорания работает в обычном режиме, его убранство и святыни не повреждены. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.

Огонь вспыхнул около 00:30 в одном из служебных помещений. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

«Внутренние интерьеры храма и его святыни не пострадали», — подчеркнули представители музея в беседе ТАСС.

Собор открыт для посетителей по привычному расписанию — с 10:00 до 21:00.

Официальное название храма — собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. Его возвели в 1555–1561 годах по приказу Ивана Грозного в честь взятия Казани и присоединения Казанского ханства к Русскому государству.

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Ранее Life.ru рассказывал, что прошедшей ночью к храму Василия Блаженного прибыли пожарные расчёты после сообщений о задымлении. По словам очевидцев, пожарных машин было около десяти. Спустя около получаса пожар был потушен.

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Владимир Озеров
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