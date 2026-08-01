Пожар на «Нижнекамскнефтехиме» полностью потушили

Пожарные полностью потушили возгорание на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане, которое входит в группу «Сибур». Об этом компания сообщила в своём телеграм-канале.

«Возгорание, возникшее на территории одного из производственных объектов «Нижнекамскнефтехима» и ранее локализованное, потушено», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, огонь возник на линии по производству полистирола. В тот момент оборудование находилось в режиме разгрузки из-за внешних факторов. В результате происшествия никто не пострадал.

В компании также сообщили, что пожар не нанёс серьёзного ущерба производственному объекту. Для выяснения причин случившегося уже создали специальную комиссию.

Возгорание на крупнейшем нефтехимическом предприятии Татарстана произошло 31 июля. Специалисты локализовали пожар к вечеру. Ранее в «Сибуре» заявили, что происшествие не создало угрозы для жизни и здоровья сотрудников.