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31 июля, 21:51

Пожар на «Нижнекамскнефтехиме» полностью потушили

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожарные полностью потушили возгорание на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане, которое входит в группу «Сибур». Об этом компания сообщила в своём телеграм-канале.

«Возгорание, возникшее на территории одного из производственных объектов «Нижнекамскнефтехима» и ранее локализованное, потушено», говорится в сообщении.

По предварительным данным, огонь возник на линии по производству полистирола. В тот момент оборудование находилось в режиме разгрузки из-за внешних факторов. В результате происшествия никто не пострадал.

В компании также сообщили, что пожар не нанёс серьёзного ущерба производственному объекту. Для выяснения причин случившегося уже создали специальную комиссию.

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При пожаре на ферме в Курганской области погибли 2500 поросят

Возгорание на крупнейшем нефтехимическом предприятии Татарстана произошло 31 июля. Специалисты локализовали пожар к вечеру. Ранее в «Сибуре» заявили, что происшествие не создало угрозы для жизни и здоровья сотрудников.

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Лия Мурадьян
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