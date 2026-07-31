На крупнейшем нефтехимическом предприятии Татарстана произошёл пожар
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Пожар произошёл на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба компании «Сибур».
По информации компании, к 22:16 мск пожар удалось локализовать. Причины возникновения возгорания пока не раскрываются.
В «Сибур» подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью сотрудников нет. Одновременно специалисты аккредитованных лабораторий проводят контроль качества атмосферного воздуха. Результаты мониторинга пообещали опубликовать на официальных ресурсах предприятия.
Ранее в Курганской области при пожаре в животноводческом комплексе погибли 2500 поросят. Площадь пожара составила около 4,5 тысяч квадратных метров. Огонь тушили несколько часов.
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