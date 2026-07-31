На крупнейшем нефтехимическом предприятии Татарстана произошёл пожар

Пожар произошёл на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба компании «Сибур».

По информации компании, к 22:16 мск пожар удалось локализовать. Причины возникновения возгорания пока не раскрываются.

В «Сибур» подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью сотрудников нет. Одновременно специалисты аккредитованных лабораторий проводят контроль качества атмосферного воздуха. Результаты мониторинга пообещали опубликовать на официальных ресурсах предприятия.

Ранее в Курганской области при пожаре в животноводческом комплексе погибли 2500 поросят. Площадь пожара составила около 4,5 тысяч квадратных метров. Огонь тушили несколько часов.