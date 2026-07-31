При пожаре на ферме в Курганской области погибли 2500 поросят

В Курганской области при пожаре в животноводческом комплексе погибли 2500 поросят. Сообщение о возгорании в деревне Снежной Кетовского округа поступило утром 31 июля, площадь пожара составила около 4,5 тысяч квадратных метров. Об это сообщили в региональном управлении МЧС.

2500 поросят спасли при пожаре на ферме в Курганской области. Видео © ГУ МЧС России по Курганской области

«По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение внутри комплекса. Из-за внутренней отделки помещения горючими материалами в виде пластика, густой и едкий дым мгновенно заполнил его и привел к гибели 2500 поросят. Ещё 2500 удалось спасти сотрудникам МЧС России», — говорится в сообщении.

Огонь тушили несколько часов. Спустя 2,5 часа пожар локализовали на площади 300 квадратных метров, ещё через 30 минут открытое горение ликвидировали. Сейчас спасатели проливают конструкции здания. В тушении участвовали 33 человека и 9 единиц техники.