Три пони и три лошади погибли при пожаре в конюшне в Нижегородской области
Три пони и три лошади погибли при пожаре в конюшне в Нижегородской области. Ещё 69 животных удалось вывести из горящего здания.Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по региону.
При пожаре в конюшне Нижнего Новгорода погибли шесть животных. Видео © VK/ ГУ МЧС России по Нижнему Новгороду
Пламя вспыхнуло в помещении сенохранилища. К моменту прибытия первых пожарных огонь уже охватил значительную часть постройки. Из здания также эвакуировали четырёх человек. Информации о пострадавших среди них не поступало.
«Эвакуированы 69 лошадей. К сожалению, погибли три пони и три лошади», — сообщили в региональном управлении МЧС.
Открытое горение удалось ликвидировать. На месте работали 58 специалистов и 15 единиц техники. Причины возгорания и размер причинённого ущерба устанавливаются.
В мае крупный пожар произошёл на конноспортивной базе «Виера» в Петергофе. В огне погибли 18 из 35 находившихся там лошадей, обстоятельства трагедии начали выяснять специалисты.
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Обложка © VK/ ГУ МЧС России по Нижнему Новгороду