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31 июля, 10:25

Роспотребнадзор проверил воздух в Волгограде после двух пожаров

Железнодорожный вокзал Волгограда. Обложка © Wikipedia / A.Savin

Железнодорожный вокзал Волгограда. Обложка © Wikipedia / A.Savin

В Волгограде Роспотребнадзор проверил воздух после двух крупных пожаров — на складе Wildberries и на заводе на юге города. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Пробы взяли в Дзержинском и Красноармейском районах, рядом с жилыми домами. Специалисты проверили воздух на вредные примеси и радиацию.

Врачи предупредили жителей: смог опасен, им лучше не дышать. В помещениях советуют закрыть окна, а на улице надевать маски. Также рекомендуют гулять реже, чаще мыться и носить одежду из натуральных тканей.

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Наталья Афонина
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