Роспотребнадзор проверил воздух в Волгограде после двух пожаров

В Волгограде Роспотребнадзор проверил воздух после двух крупных пожаров — на складе Wildberries и на заводе на юге города. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Пробы взяли в Дзержинском и Красноармейском районах, рядом с жилыми домами. Специалисты проверили воздух на вредные примеси и радиацию.

Врачи предупредили жителей: смог опасен, им лучше не дышать. В помещениях советуют закрыть окна, а на улице надевать маски. Также рекомендуют гулять реже, чаще мыться и носить одежду из натуральных тканей.

Ночью в Воронежской области ПВО сбила восемь украинских дронов. Беспилотники уничтожили над Воронежем и ещё тремя районами, пострадавших нет. Однако в одном из районов после падения обломков пострадал частный дом — осколки разбили окна и повредили входную дверь.