В Волгограде в результате атаки БПЛА загорелось предприятие ТЭК

В результате атаки беспилотников в Волгограде повреждены многоквартирный и частный дома, а также возникли возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Повреждения зафиксированы в Тракторозаводском районе Волгограда, где пострадал многоквартирный дом, и в Красноармейском районе, где был повреждён частный жилой дом.

После попадания БПЛА произошли возгорания на промышленном объекте ТЭК на юге города. Пожар также возник в складских помещениях Дзержинского района.

На местах работают оперативные службы.

Кроме того, в результате налёта на регион пять человек получили травмы. Специалисты продолжают ликвидировать последствия атаки и оценивают масштаб повреждений.