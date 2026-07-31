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Регион
31 июля, 01:50

Пять человек пострадали при атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пять человек получили травмы в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область. После налёта в регионе были повреждены жилые дома, а также возникли пожары на объектах инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью подразделения ПВО отражают массированную террористическую атаку БПЛА преступного киевского режима на объекты на территории Волгоградской области», – заявил Бочаров.

Глава региона уточнил, что в результате попаданий повреждения получили многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе. После ударов произошли возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и на складских объектах в Дзержинском районе.

«Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил губернатор.

Сейчас на местах работают оперативные службы. Специалисты продолжают ликвидировать последствия атаки и оценивают масштаб повреждений.

Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на Горловку
Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на Горловку

Ранее Life.ru писал, что два человека пострадали при атаке беспилотника на город Гуково в Ростовской области. Один из жителей оказался под завалами после повреждения многоквартирного дома.

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Юния Ларсон
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