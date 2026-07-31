Пять человек пострадали при атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область

Пять человек получили травмы в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область. После налёта в регионе были повреждены жилые дома, а также возникли пожары на объектах инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью подразделения ПВО отражают массированную террористическую атаку БПЛА преступного киевского режима на объекты на территории Волгоградской области», – заявил Бочаров.

Глава региона уточнил, что в результате попаданий повреждения получили многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе. После ударов произошли возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и на складских объектах в Дзержинском районе.

«Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил губернатор.

Сейчас на местах работают оперативные службы. Специалисты продолжают ликвидировать последствия атаки и оценивают масштаб повреждений.

Ранее Life.ru писал, что два человека пострадали при атаке беспилотника на город Гуково в Ростовской области. Один из жителей оказался под завалами после повреждения многоквартирного дома.