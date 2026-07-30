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30 июля, 20:31

Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на Горловку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

По предварительным данным, мужчина стал жертвой удара украинского беспилотника. Позже глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что дрон атаковал автомобиль, в котором находился погибший.

До этого Приходько сообщал о повреждениях в городе после атаки беспилотников. Под удар попал торговый объект, а также была повреждена машина коммунальных служб.

Всего за сутки в ДНР от ударов украинских БПЛА пострадали три человека, сообщил Пушилин.

В Белгородской области женщина пострадала при взрыве дрона
В Белгородской области женщина пострадала при взрыве дрона

Ранее Life.ru писал, что при атаке беспилотников на Пензу пострадали четыре человека. По словам губернатора Олега Мельниченко, несколько дронов удалось уничтожить на подлёте к городу, однако часть аппаратов достигла логистического объекта. После попаданий там начался крупный пожар площадью около 62 тысяч квадратных метров, ликвидацией последствий занимаются экстренные службы.

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Юния Ларсон
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