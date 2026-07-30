Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на Горловку

Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

По предварительным данным, мужчина стал жертвой удара украинского беспилотника. Позже глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что дрон атаковал автомобиль, в котором находился погибший.

До этого Приходько сообщал о повреждениях в городе после атаки беспилотников. Под удар попал торговый объект, а также была повреждена машина коммунальных служб.

Всего за сутки в ДНР от ударов украинских БПЛА пострадали три человека, сообщил Пушилин.

Ранее Life.ru писал, что при атаке беспилотников на Пензу пострадали четыре человека. По словам губернатора Олега Мельниченко, несколько дронов удалось уничтожить на подлёте к городу, однако часть аппаратов достигла логистического объекта. После попаданий там начался крупный пожар площадью около 62 тысяч квадратных метров, ликвидацией последствий занимаются экстренные службы.