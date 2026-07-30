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30 июля, 17:28

В Белгородской области женщина пострадала при взрыве дрона

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

В посёлке Октябрьский Белгородского округа при взрыве FPV-дрона пострадала женщина. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Пострадавшая получила осколочные ранения шеи.

Ей оказывают помощь в Октябрьской районной больнице. Затем пациентку переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

На месте атаки также повреждены грузовой и легковой автомобили. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших от падения обломков украинского беспилотника в посёлке Волна увеличилось до шести. Четверых госпитализировали в состоянии средней тяжести, двоим оказали помощь амбулаторно.

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Александра Мышляева
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