В Белгородской области женщина пострадала при взрыве дрона

В посёлке Октябрьский Белгородского округа при взрыве FPV-дрона пострадала женщина. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Пострадавшая получила осколочные ранения шеи.

Ей оказывают помощь в Октябрьской районной больнице. Затем пациентку переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

На месте атаки также повреждены грузовой и легковой автомобили. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших от падения обломков украинского беспилотника в посёлке Волна увеличилось до шести. Четверых госпитализировали в состоянии средней тяжести, двоим оказали помощь амбулаторно.