Пожар на складе Wildberries в Пензе локализовали после атаки БПЛА

Пожар в логистическом центре Wildberries в Пензе, который вспыхнул после атаки беспилотника, удалось взять под контроль. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. На месте работал вертолёт МЧС, который сбрасывал воду в очаг возгорания в труднодоступных местах, что ускорило тушение открытого пламени.

В результате происшествия пострадали четыре человека, им оказывают помощь. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Подробности о нанесённом ущербе и объёмах уничтоженных товаров пока не раскрываются.