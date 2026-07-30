Пожар на складе Wildberries в Пензе локализовали после атаки БПЛА
Сотрудник пожарной охраны. Обложка © Life.ru
Пожар в логистическом центре Wildberries в Пензе, который вспыхнул после атаки беспилотника, удалось взять под контроль. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. На месте работал вертолёт МЧС, который сбрасывал воду в очаг возгорания в труднодоступных местах, что ускорило тушение открытого пламени.
В результате происшествия пострадали четыре человека, им оказывают помощь. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Подробности о нанесённом ущербе и объёмах уничтоженных товаров пока не раскрываются.
Напомним, в Пензенской области из-за атаки украинских беспилотников более 200 человек эвакуировали со склада Wildberries, а спустя несколько часов аналогичный инцидент произошёл с логистическим центром компании в Сарапуле, Удмуртская Республика. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах по фактам атак 30 июля, в результате которых возникли пожары и пострадали люди, причём в ведомстве подчеркнули, что на этих объектах хранились гражданские товары. Следователи работают на местах для сбора доказательств и установления виновных.
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