Число пострадавших от атаки БПЛА на посёлок Волна на Кубани выросло до шести

Число мирных граждан, пострадавших от падения обломков украинского беспилотника на Кубани, увеличилось до шести. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Инцидент произошёл в посёлке Волна Темрюкского района — обломки БПЛА рухнули на территории предприятия.

«Число пострадавших при атаке БПЛА в посёлке Волна … увеличилось до 6… Госпитализировали 4 человек, состояние пациентов – средней степени тяжести. Ещё двое обратившихся получили лечение амбулаторно», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о четырёх пострадавших. В посёлке Волна Темрюкского района обломки беспилотника упали на территорию предприятия. Троих госпитализировали, на месте возник пожар.