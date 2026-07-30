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30 июля, 14:24

Число пострадавших от атаки БПЛА на посёлок Волна на Кубани выросло до шести

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число мирных граждан, пострадавших от падения обломков украинского беспилотника на Кубани, увеличилось до шести. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Инцидент произошёл в посёлке Волна Темрюкского района — обломки БПЛА рухнули на территории предприятия.

«Число пострадавших при атаке БПЛА в посёлке Волна … увеличилось до 6… Госпитализировали 4 человек, состояние пациентов – средней степени тяжести. Ещё двое обратившихся получили лечение амбулаторно», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось о четырёх пострадавших. В посёлке Волна Темрюкского района обломки беспилотника упали на территорию предприятия. Троих госпитализировали, на месте возник пожар.

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Александра Мышляева
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