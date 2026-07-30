Абрамова: Дроны атаковали предприятие в Удмуртии, никто не пострадал

Одно из предприятий в Удмуртской Республике подверглось атаке вражеских БПЛА. Информацию об этом опубликовала исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова на платформе «Макс».

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова прокомментировала атаку БПЛА. Видео © «Макс» / «Абрамова. О главном»

Чиновница, которую накануне президент России Владимир Путин назначил врио главы региона, призналась, что хотела бы начать сегодняшний день иначе, но ситуация сложилась так. По её словам, удар нанесли аппараты, запущенные киевским режимом.

Согласно оперативной сводке, обошлось без жертв и пострадавших. В настоящий момент на месте дежурят бригады скорой помощи.

Там же продолжают работать все экстренные службы.