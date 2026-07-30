Порт Тамани получил повреждения в результате атаки дронов ВСУ, есть раненые
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Портовая инфраструктура порта в Тамани получила повреждения после атаки украинских беспилотников, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
«Сегодня, 30 июля 2026 года, в порту Тамань Краснодарского края произошла атака БПЛА. Есть пострадавшие, имеются повреждения портовой инфраструктуры», — говорится в публикации.
Других деталей случившегося пока нет. Ситуация на контроле у надзорного ведомства.
Также сообщалось, что в посёлке Волна Темрюкского района обломки сбитого украинского дрона рухнули на территорию предприятия, спровоцировав пожар. Пострадали четыре человека, троих отвезли в больницу.
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