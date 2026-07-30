Порт Тамани получил повреждения в результате атаки дронов ВСУ, есть раненые

Портовая инфраструктура порта в Тамани получила повреждения после атаки украинских беспилотников, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

«Сегодня, 30 июля 2026 года, в порту Тамань Краснодарского края произошла атака БПЛА. Есть пострадавшие, имеются повреждения портовой инфраструктуры», — говорится в публикации.

Других деталей случившегося пока нет. Ситуация на контроле у надзорного ведомства.

Также сообщалось, что в посёлке Волна Темрюкского района обломки сбитого украинского дрона рухнули на территорию предприятия, спровоцировав пожар. Пострадали четыре человека, троих отвезли в больницу.