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Регион
30 июля, 07:59

Порт Тамани получил повреждения в результате атаки дронов ВСУ, есть раненые

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Портовая инфраструктура порта в Тамани получила повреждения после атаки украинских беспилотников, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

«Сегодня, 30 июля 2026 года, в порту Тамань Краснодарского края произошла атака БПЛА. Есть пострадавшие, имеются повреждения портовой инфраструктуры», — говорится в публикации.

Других деталей случившегося пока нет. Ситуация на контроле у надзорного ведомства.

Более 40 БПЛА атаковали Ростовскую область 30 июля, обломки повредили дома
Более 40 БПЛА атаковали Ростовскую область 30 июля, обломки повредили дома

Также сообщалось, что в посёлке Волна Темрюкского района обломки сбитого украинского дрона рухнули на территорию предприятия, спровоцировав пожар. Пострадали четыре человека, троих отвезли в больницу.

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Юрий Лысенко
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