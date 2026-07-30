Обломки БПЛА упали на предприятие в посёлке Волна на Кубани, ранены 4 человека
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В посёлке Волна Темрюкского района обломки беспилотного летательного аппарата упали на территории одного из предприятий. В результате происшествия пострадали четыре человека. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Троих пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
После падения обломков на территории предприятия произошло возгорание.
На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Специалисты ликвидируют последствия случившегося.
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