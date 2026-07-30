Более 40 БПЛА атаковали Ростовскую область 30 июля, обломки повредили дома
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Силы ПВО минувшей ночью уничтожили более 40 беспилотников в Ростовской области. Дроны сбили над Таганрогом и восемью районами, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Средства ПВО работали в Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском и Тарасовском районах.
В селе Русская Слободка Неклиновского района обломки беспилотника повредили два окна жилого дома. В Марьевке накануне также зафиксировали повреждения крыши и остекления дома. В обоих сёлах никто не пострадал.
Беспилотная опасность в регионе сохраняется. Власти призвали жителей покинуть открытые участки улиц и укрыться в помещениях.
30 июля украинские беспилотники также атаковали склад Wildberries в Пензенской области. На территории объекта возник пожар. К месту происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчёты, подразделения МЧС и правоохранители. Спасатели работают на месте возгорания, где сохраняется открытое горение. В настоящее время принимаются меры по его ликвидации. Из самого склада эвакуировали около 200 сотрудников.
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