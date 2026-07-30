Более 40 БПЛА атаковали Ростовскую область 30 июля, обломки повредили дома

Силы ПВО минувшей ночью уничтожили более 40 беспилотников в Ростовской области. Дроны сбили над Таганрогом и восемью районами, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Средства ПВО работали в Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском и Тарасовском районах.

В селе Русская Слободка Неклиновского района обломки беспилотника повредили два окна жилого дома. В Марьевке накануне также зафиксировали повреждения крыши и остекления дома. В обоих сёлах никто не пострадал.

Беспилотная опасность в регионе сохраняется. Власти призвали жителей покинуть открытые участки улиц и укрыться в помещениях.