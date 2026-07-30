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Регион
30 июля, 04:16

Более 40 БПЛА атаковали Ростовскую область 30 июля, обломки повредили дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Силы ПВО минувшей ночью уничтожили более 40 беспилотников в Ростовской области. Дроны сбили над Таганрогом и восемью районами, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Средства ПВО работали в Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском и Тарасовском районах.

В селе Русская Слободка Неклиновского района обломки беспилотника повредили два окна жилого дома. В Марьевке накануне также зафиксировали повреждения крыши и остекления дома. В обоих сёлах никто не пострадал.

Беспилотная опасность в регионе сохраняется. Власти призвали жителей покинуть открытые участки улиц и укрыться в помещениях.

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30 июля украинские беспилотники также атаковали склад Wildberries в Пензенской области. На территории объекта возник пожар. К месту происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчёты, подразделения МЧС и правоохранители. Спасатели работают на месте возгорания, где сохраняется открытое горение. В настоящее время принимаются меры по его ликвидации. Из самого склада эвакуировали около 200 сотрудников.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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