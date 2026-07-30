ВСУ ударили по многоквартирному дому в Горловке

Украинская атака повредила многоквартирный дом в центре Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

«Вследствие украинской вооружённой агрессии в центре Горловки поражён многоквартирный дом», — написал он.

Приходько не уточнил характер повреждений. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что утром 30 июля украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области. Один человек пострадал, около 200 сотрудников покинули объект. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. На территории склада начался пожар. К месту прибыли медики, сотрудники МЧС, пожарные и правоохранители.