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Регион
30 июля, 03:49

ВСУ ударили по многоквартирному дому в Горловке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинская атака повредила многоквартирный дом в центре Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

«Вследствие украинской вооружённой агрессии в центре Горловки поражён многоквартирный дом», — написал он.

Приходько не уточнил характер повреждений. Информации о пострадавших пока не поступало.

Логистика Wildberries перестроена из-за атаки БПЛА ВСУ на склад под Пензой
Логистика Wildberries перестроена из-за атаки БПЛА ВСУ на склад под Пензой

Ранее сообщалось, что утром 30 июля украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области. Один человек пострадал, около 200 сотрудников покинули объект. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. На территории склада начался пожар. К месту прибыли медики, сотрудники МЧС, пожарные и правоохранители.

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Антон Голыбин
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